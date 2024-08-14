Створює загрозу. Генштаб закликав цивільних не входити в зону бойових дій без дозволу

На фронті бувають випадки несанкціонованого проникнення окремих осіб в райони ведення бойових дій. Це створює загрозу для життів як військових, так й цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Попри безпекові заходи, які вживаються військовим командуванням для виконання цілей операції, збереження життя та здоров’я військовослужбовців і цивільного населення, мають місце випадки несанкціонованого проникнення окремих осіб в райони ведення бойових дій", - пише Генштаб.

Випадки несанкціонованого проникнення до зони бойових дій може негативно вплинути на заходи безпеки застосування військ та створити загрозу життю бійців та цивільних.

Генеральний штаб закликав українців, а також іноземців дотримуватися правил щодо переміщення в районах бойових дій.

Зокрема українцям нагадали про двадцятикілометрову прикордонну зону у Сумській області. Допуск осіб на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.