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Создает угрозу. Генштаб призвал гражданских не входить в зону боевых действий без разрешения

Среда 14 августа 2024 16:00
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Создает угрозу. Генштаб призвал гражданских не входить в зону боевых действий без разрешения Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На фронте бывают случаи несанкционированного проникновения отдельных лиц в районы ведения боевых действий. Это создает угрозу для жизней как военных, так и гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Несмотря на меры безопасности, которые принимаются военным командованием для выполнения целей операции, сохранения жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения, имеют место случаи несанкционированного проникновения отдельных лиц в районы ведения боевых действий", - пишет Генштаб.

Случаи несанкционированного проникновения в зону боевых действий может негативно повлиять на меры безопасности применения войск и создать угрозу жизни бойцов и гражданских.

Генеральный штаб призвал украинцев, а также иностранцев соблюдать правила по перемещению в районах боевых действий.

В частности украинцам напомнили о двадцатикилометровой пограничной зоне в Сумской области. Допуск лиц на указанную территорию осуществляется по паспортам граждан Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне.

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