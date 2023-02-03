Створює свою реальність. РФ вимкнула станцію найбільшого інтернет-провайдера в Мелітополі

Військові Російської Федерації вимкнули базову станцію одного з найбільших провайдерів Мелітополя та заборонили місцевим жителям читати українські новини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова в Telegram
"Окупанти не в змозі якісно зазомбувати жителів окупованих територій, тож взялися воювати з інтернетом", - заявив Федоров.
За даними мера окупанти вже виключили український мобільний зв'язок, вимкнули базову станцію одного з найбільших провайдерів Мелітополя і погрожують припиненням послуг., до того ж під страхом покарання заборонили читати українські новини.
"Тепер щоб знайти в інтернеті щось, окрім роспропаганди, треба користуватися VPN", - пояснює Федоров.
Він пояснює, що окупанти хочуть занурити мешканців ТОТ у викривлену реальність, де Росія перемагає на полі бою, а українці на окупованих територіях з квітами зустрічають "асвабадітєлєй".
"Їхні зусилля марні. Люди й без інтернету знають, що Росія бреше і вбиває", - підкреслив міський голова.
Нагадаємо, раніше Федоров повідомляв, що окупанти перетворили на військові госпіталі 80% лікарень у Запорізькій області.
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