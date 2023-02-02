Окупанти перетворили на військові госпіталі 80% лікарень у Запорізькій області, - Федоров

Російські окупанти зазнають величезних втрат на лінії фронту, зокрема у Запорізькій області, тому цивільні лікарні в окупованих районах України перетворені ними на військові госпиталі.

"Сьогодні приблизно 80% усіх лікарень на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни захопили та перетворили на свої військові шпиталі. Відповідь очевидна: кількість втрат на Запорізькій лінії фронту не сотні, це тисячі. Привозять у фургонах пачками як "двохсотих", так і "трисотих" у різні лікарні, сортування здійснюють прямо в палісадниках цих лікарень. Це Токмак, Дніпрорудне, Василівка та Мелітополь", - сказав мер.

Як підкреслює Федоров, наразі місцевим мешканцям медичну допомогу отримати неможливо, потрібно їхати, у кращому разі, до Мелітополя

"Сьогодні у міській лікарні Мелітополя із 180 ліжок зайнято понад 200 ліжок, розставлено додаткові ліжка. Тому що росіяни також використовують нашу лікарню частково як базу для себе, вони привозять туди ненадовго своїх поранених військових, надають у межах кількох годин якусь допомогу та забирають їх звідти. До того ж накладається і те, що медикаментів в аптеках немає або вони дуже дорогі, асортимент дуже малий. У лікарнях навіть фізіологічного розчину сьогодні немає", - наголосив Федоров.