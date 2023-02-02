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Окупанти перетворили на військові госпіталі 80% лікарень у Запорізькій області, - Федоров

Новость на русском →
Україна, Четвер 02 лютого 2023 15:56
Окупанти перетворили на військові госпіталі 80% лікарень у Запорізькій області, - Федоров Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російські окупанти зазнають величезних втрат на лінії фронту, зокрема у Запорізькій області, тому цивільні лікарні в окупованих районах України перетворені ними на військові госпиталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міського голови Мелітополя Івана Федорова в ефірі телеканалу FREEДОМ .

"Сьогодні приблизно 80% усіх лікарень на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни захопили та перетворили на свої військові шпиталі. Відповідь очевидна: кількість втрат на Запорізькій лінії фронту не сотні, це тисячі. Привозять у фургонах пачками як "двохсотих", так і "трисотих" у різні лікарні, сортування здійснюють прямо в палісадниках цих лікарень. Це Токмак, Дніпрорудне, Василівка та Мелітополь", - сказав мер.

Як підкреслює Федоров, наразі місцевим мешканцям медичну допомогу отримати неможливо, потрібно їхати, у кращому разі, до Мелітополя

"Сьогодні у міській лікарні Мелітополя із 180 ліжок зайнято понад 200 ліжок, розставлено додаткові ліжка. Тому що росіяни також використовують нашу лікарню частково як базу для себе, вони привозять туди ненадовго своїх поранених військових, надають у межах кількох годин якусь допомогу та забирають їх звідти. До того ж накладається і те, що медикаментів в аптеках немає або вони дуже дорогі, асортимент дуже малий. У лікарнях навіть фізіологічного розчину сьогодні немає", - наголосив Федоров.

Днями РБК-Україна повідомляло, що росіяни влаштували економічний терор на тимчасово окупованих територіях півдня України. Ціни на продукти і предмети першої необхідності в 3-5 разів вищі ніж на вільній Україні.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих районах Запорізької області росіяни вигадали новий спосіб для паспортизації населення. Загарбники обіцяють повернути житло мешканцям, які виїхали з регіону, якщо ті отримають паспорт РФ.

Росіяни надіслали до Мелітополя наглядачів за в’язницями, які шукають серед ув’язнених майбутніх членів ПВК "Вагнера".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Запорожская область Мелітополь окупанти
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