Создаёт свою реальность. РФ выключила станцию крупнейшего интернет-провайдера в Мелитополе

"Оккупанты не в состоянии качественно зазомбировать жителей оккупированных территорий, поэтому взялись воевать с интернетом", - заявил Федоров.

По данным мэра, оккупанты уже выключили украинскую мобильную связь, выключили базовую станцию одного из крупнейших провайдеров Мелитополя и угрожают прекращением услуг. К тому же под страхом наказания запретили читать украинские новости.

"Теперь чтобы найти в интернете что-нибудь, кроме роспропаганды, нужно пользоваться VPN", - объясняет Федоров.

Он объясняет, что оккупанты хотят погрузить жителей ТОТ в искаженную реальность, где Россия побеждает на поле боя, а украинцы на оккупированных территориях с цветами встречают "асвобадителей".

"Их усилия бесполезны. Люди и без интернета знают, что Россия лжет и убивает", - подчеркнул городской голова.