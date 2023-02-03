Создаёт свою реальность. РФ выключила станцию крупнейшего интернет-провайдера в Мелитополе

Военные Российской Федерации выключили базовую станцию одного из крупнейших провайдеров в Мелитополе и запретили местным жителям читать украинские новости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова в Telegram.
"Оккупанты не в состоянии качественно зазомбировать жителей оккупированных территорий, поэтому взялись воевать с интернетом", - заявил Федоров.
По данным мэра, оккупанты уже выключили украинскую мобильную связь, выключили базовую станцию одного из крупнейших провайдеров Мелитополя и угрожают прекращением услуг. К тому же под страхом наказания запретили читать украинские новости.
"Теперь чтобы найти в интернете что-нибудь, кроме роспропаганды, нужно пользоваться VPN", - объясняет Федоров.
Он объясняет, что оккупанты хотят погрузить жителей ТОТ в искаженную реальность, где Россия побеждает на поле боя, а украинцы на оккупированных территориях с цветами встречают "асвобадителей".
"Их усилия бесполезны. Люди и без интернета знают, что Россия лжет и убивает", - подчеркнул городской голова.
Напомним, ранее Федоров сообщал, что оккупанты превратили в военные госпитали 80% больниц в Запорожской области.
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