Створює соціальну напругу. Шмигаль дав термінове доручення щодо переселенців

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції, про це заявила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук під час засідання Координаційного штабу з питань ВПО.

Як повідомляється, за результатами наради Міністерству фінансів спільно з Мінсоцполітики доручено опрацювати питання щодо внесення змін до відповідної бюджетної програми з метою забезпечення внутрішньо переміщених осіб соціальними виплатами протягом другого виплатного періоду.

Верещук зазначила, що переселенці не повинні страждати через розбіжності між окремими відповідальними відомствами. За її словами, затримка виплат створює соціальну напругу. Люди повинні отримувати виплати допомоги на проживання в чіткі строки, адже для багатьох із них це єдине джерело доходу.

На необхідності негайного вирішення цього питання також наголосив на черговому засіданні Уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Нагадаємо, українці, які були вимушені покинути свої домівки через бойові дії, окупацію або внаслідок руйнування чи пошкодження житла, можуть отримати статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Разом із тим вони можуть розраховувати на тимчасове житло та грошову допомогу.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, які пільги можуть отримати переселенці в Україні.

Також ми писали, в Україні змінили перелік категорій ВПО, які мають право на отримання тимчасового житла.

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