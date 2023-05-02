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В Україні змінили перелік категорій ВПО, які мають право на отримання тимчасового житла

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Україна, Вівторок 02 травня 2023 19:39
В Україні змінили перелік категорій ВПО, які мають право на отримання тимчасового житла Фото: в Україні змінили перелік категорій ВПО, які мають право на отримання тимчасового житла (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Кабмін схвалив зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Зокрема житлові приміщення для тимчасового проживання будуть надаватися з фонду внутрішньо переміщеним особам з-поміж працівників підприємств, що були релоковані у безпечні регіони. Так житло зможуть отримати ВПО, які належать до вразливих верств населення.

Кабмін затвердив перелік соціально незахищених категорій населення з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла.

До вразливих категорій, зокрема, належать:

  • особи з інвалідністю;
  • особи віком понад 60 років;
  • діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;
  • особи, які самостійно виховують дитину;
  • сім’ї військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях;
  • багатодітні та малозабезпечені сім’ї.

Раніше РБК-Україна писало про те, як підтвердити робочий стаж українцям зі статусом ВПО, якщо трудова книжка залишилась в окупації.

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