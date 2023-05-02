В Україні змінили перелік категорій ВПО, які мають право на отримання тимчасового житла

Кабмін схвалив зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Кабмін затвердив перелік соціально незахищених категорій населення з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла.

Зокрема житлові приміщення для тимчасового проживання будуть надаватися з фонду внутрішньо переміщеним особам з-поміж працівників підприємств, що були релоковані у безпечні регіони. Так житло зможуть отримати ВПО, які належать до вразливих верств населення.

Раніше РБК-Україна писало про те, як підтвердити робочий стаж українцям зі статусом ВПО, якщо трудова книжка залишилась в окупації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.