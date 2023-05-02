В Україні змінили перелік категорій ВПО, які мають право на отримання тимчасового житла
Кабмін схвалив зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Зокрема житлові приміщення для тимчасового проживання будуть надаватися з фонду внутрішньо переміщеним особам з-поміж працівників підприємств, що були релоковані у безпечні регіони. Так житло зможуть отримати ВПО, які належать до вразливих верств населення.
Кабмін затвердив перелік соціально незахищених категорій населення з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла.
До вразливих категорій, зокрема, належать:
- особи з інвалідністю;
- особи віком понад 60 років;
- діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;
- особи, які самостійно виховують дитину;
- сім’ї військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях;
- багатодітні та малозабезпечені сім’ї.
Раніше РБК-Україна писало про те, як підтвердити робочий стаж українцям зі статусом ВПО, якщо трудова книжка залишилась в окупації.
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