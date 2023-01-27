Створили живий "щит" із 368 українців-заручників. Два російських окупанти отримали підозри

Двоє російських військовослужбовців одержали підозри за порушення законів і звичаїв війни під час окупації Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

За даними слідства, під час окупації села Ягідного Чернігівського району підозрювані - військовослужбовці військової частини 55115 з дислокацією в м. Кизил Республіки Тива РФ, погрожуючи розстрілом, виганяли людей з власних домівок та примусово відводили до підвалу місцевої школи.



"З 3 по 31 березня 2022 року у підвалі Ягіднянської філії Количівської загальноосвітньої школи Іванівської сільради Чернігівського району окупанти утримували мирних мешканців. У приміщенні площею 197 кв. метрів майже місяць перебувало 368 потерпілих, з яких 69 дітей. Наймолодшій дитині було півтора місяці, а найстаршому за віком заручнику - 93 роки", - йдеться у повідомленні.

Людей, які утримувалися на "підвалі", фактично використовували як живий "щит", оскільки у приміщенні школи окупанти обладнали "штаб" окупантів. Як зазначають слідчі, через нелюдські умови утримання - відсутність достатнього простору, належних санітарних умов, доступу до повітря, їжі, води - померли 10 людей похилого віку.