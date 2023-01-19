Окупанти не дозволяють місцевим мешканцям виїхати з Енергодара

Місцеве населення Енергодара (Запорізька область) не має змоги виїхати з тимчасово окупованого міста, оскільки їх не випускають військові РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Окупанти тримають мешканців Енергодара в місті заради того, аби використовувати їх, як живий щит. Виїхати з міста неможливо, росіяни нікого не випускають", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в місті заблоковано близько 10-15 тисячі місцевих із 53 тисяч, які проживали до окупації. Росіяни розміщують серед житлових будинків війську техніку та прикриваються людьми.

"Вони розуміють, що зменшення кількість цивільного населення сприятиме діям ЗСУ з деокупації міста", - додали у ЦНС.