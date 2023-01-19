Окупанти не дозволяють місцевим мешканцям виїхати з Енергодара
Місцеве населення Енергодара (Запорізька область) не має змоги виїхати з тимчасово окупованого міста, оскільки їх не випускають військові РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.
"Окупанти тримають мешканців Енергодара в місті заради того, аби використовувати їх, як живий щит. Виїхати з міста неможливо, росіяни нікого не випускають", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в місті заблоковано близько 10-15 тисячі місцевих із 53 тисяч, які проживали до окупації. Росіяни розміщують серед житлових будинків війську техніку та прикриваються людьми.
"Вони розуміють, що зменшення кількість цивільного населення сприятиме діям ЗСУ з деокупації міста", - додали у ЦНС.
Нагадаємо, що на окупованій Запорізькій атомній електростанції фіксують дефіцит кадрів. Потрібних фахівців окупанти шукають по оголошеннях.
В тимчасово окупованому Енергодарі (Запорізька область) росіяни займають квартири місцевих мешканців, аби там розмістити енергетиків з російських АЕС.
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