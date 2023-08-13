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Створили загородження з цивільних кораблів: Гуменюк розповіла про нову "тактику" флоту РФ

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Неділя 13 серпня 2023 10:31
Створили загородження з цивільних кораблів: Гуменюк розповіла про нову "тактику" флоту РФ Фото: Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони півдня (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Після успішних ударів по російських суднах країна-терорист вдалась до нової "тактики". Створила загородження з цивільних кораблів для захисту свого флоту.

Про це розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "24 каналу".

"Ховаються (російські кораблі, - ред.) поки що за південно-східним узбережжям Криму. Головне, що змінилось: вони утворили так званий район огляду суден, де збирають цивільні судна. Фактично, створюють собі бонове загородження, щоб не бути ушкодженими внаслідок атак", - розповіла Гуменюк.

Росіяни, як відзначила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь", усвідомлюють, що удари наших воїнів можуть повторитись.

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