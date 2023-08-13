Создали заграждение с гражданских кораблей: Гуменюк рассказала о новой "тактике" флота РФ
После успешных ударов по российским судам страна-террорист прибегла к новой "тактике". Создала заграждение с гражданских кораблей для защиты своего флота.
Об этом рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "24 канала".
"Прячутся (российские корабли, - ред.) пока что за юго-восточным побережьем Крыма. Главное, что изменилось: они образовали так называемый район осмотра судов, где собирают гражданские суда. Фактически, создают себе боновое заграждение, чтобы не быть поврежденными в результате атак", - рассказала Гуменюк.
Россияне, как отметила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг", осознают, что удары наших воинов могут повториться.
"Лозунг "можем павтарить" работает против них", - добавила Гуменюк.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.