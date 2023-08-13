Создали заграждение с гражданских кораблей: Гуменюк рассказала о новой "тактике" флота РФ

После успешных ударов по российским судам страна-террорист прибегла к новой "тактике". Создала заграждение с гражданских кораблей для защиты своего флота.

Об этом рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "24 канала".

"Прячутся (российские корабли, - ред.) пока что за юго-восточным побережьем Крыма. Главное, что изменилось: они образовали так называемый район осмотра судов, где собирают гражданские суда. Фактически, создают себе боновое заграждение, чтобы не быть поврежденными в результате атак", - рассказала Гуменюк.

Россияне, как отметила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг", осознают, что удары наших воинов могут повториться.

"Лозунг "можем павтарить" работает против них", - добавила Гуменюк.