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Создали заграждение с гражданских кораблей: Гуменюк рассказала о новой "тактике" флота РФ

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Воскресенье 13 августа 2023 10:31
Создали заграждение с гражданских кораблей: Гуменюк рассказала о новой "тактике" флота РФ Фото: Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Сил обороны юга (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

После успешных ударов по российским судам страна-террорист прибегла к новой "тактике". Создала заграждение с гражданских кораблей для защиты своего флота.

Об этом рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "24 канала".

"Прячутся (российские корабли, - ред.) пока что за юго-восточным побережьем Крыма. Главное, что изменилось: они образовали так называемый район осмотра судов, где собирают гражданские суда. Фактически, создают себе боновое заграждение, чтобы не быть поврежденными в результате атак", - рассказала Гуменюк.

Россияне, как отметила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг", осознают, что удары наших воинов могут повториться.

"Лозунг "можем павтарить" работает против них", - добавила Гуменюк.

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