Створення трибуналу для РФ: що вирішили міністри десятків країн після зустрічі у Львові

У Львові 9 травня відбулася зустріч міністрів закордонних справ коаліції зі створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України. Коаліція надала політичне схвалення створенню спеціального трибуналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву коаліції, яку опублікувало Міністерство закордонних справ України.
Глави МЗС та інші представники держав-учасниць коаліції зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України схвалили створення спецтрибуналу, посилаючись на Резолюції Генасамблеї ООН щодо агресії проти України та Віденсько-Ризьку заяву коаліції держав від 22 листопада 2024 року.
У спільній заяві представники коаліції зазначили, що:
Коаліція закликала інші держави та міжнародні організації приєднатися та сприяти діяльності спецтрибуналу для РФ.
Наступний крок на шляху до формалізації трибуналу буде на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі 13-14 травня 2025 року.
Заява була узгоджена в присутності очільниці дипломатії ЄС Каї Каллас, комісара ЄС з питань демократії, правосуддя, верховенства права та захисту прав споживачів Майкла МакГрата.
В Офісі президента ще у вересні 2022 року повідомили, що Україна пропонує країнам G7 та іншим державам-партнерам підтримати ініціативу зі створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України.
Згодом була створена коаліція, яка займалася формуванням спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. До неї приєдналося близько 44 країн. Зокрема, створення трибуналу підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ та окремі держави.
Сьогодні, 9 травня, до Львова приїхали міністри і дипломати 35 країн та представники Ради Європи. Відбулася зустріч Core Group зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.
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