Створення трибуналу для РФ: що вирішили міністри десятків країн після зустрічі у Львові

Глави МЗС та інші представники держав-учасниць коаліції зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України схвалили створення спецтрибуналу, посилаючись на Резолюції Генасамблеї ООН щодо агресії проти України та Віденсько-Ризьку заяву коаліції держав від 22 листопада 2024 року.

У спільній заяві представники коаліції зазначили, що:

вітають завершення технічної роботи над проєктами правових інструментів, необхідних для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи;

підтверджують важливість спеціального трибуналу у здійсненні правосуддя шляхом притягнення до відповідальності тих, хто несе найбільшу відповідальність за цей найтяжчий міжнародний злочин, скоєний проти України;

підкреслюють, що після створення спеціальний трибунал, відповідно до свого статуту, здійснюватиме судочинство у повній повазі до міжнародного права та прав людини з метою забезпечення відповідальності за злочин агресії та зміцнення міжнародного правопорядку;

висловили вдячність усім, хто активно долучився до підготовчої роботи над проєктами правових документів, необхідних для створення спеціального трибуналу, зокрема, юридичним радникам, які брали участь у роботі коаліції держав;

підкреслили центральну роль Ради Європи у створенні спецтрибуналу та визнали внесок Єврокомісії та Європейської служби зовнішньої діяльності, включно з їхньою роботою над правовими документами;

підтвердили незмінну відданість процесу створення спеціального трибуналу в рамках Ради Європи, якнайшвидшому початку його діяльності та підтримці його ефективного функціонування.

Коаліція закликала інші держави та міжнародні організації приєднатися та сприяти діяльності спецтрибуналу для РФ.

Наступний крок на шляху до формалізації трибуналу буде на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі 13-14 травня 2025 року.

Заява була узгоджена в присутності очільниці дипломатії ЄС Каї Каллас, комісара ЄС з питань демократії, правосуддя, верховенства права та захисту прав споживачів Майкла МакГрата.