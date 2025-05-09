Создание трибунала для РФ: что решили министры десятков стран после встречи во Львове

Главы МИД и другие представители государств-участников коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины одобрили создание спецтрибунала, ссылаясь на Резолюции Генассамблеи ООН по агрессии против Украины и Венско-Рижское заявление коалиции государств от 22 ноября 2024 года.

В совместном заявлении представители коалиции отметили, что:

приветствуют завершение технической работы над проектами правовых инструментов, необходимых для создания специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы;

подтверждают важность специального трибунала в осуществлении правосудия путем привлечения к ответственности тех, кто несет наибольшую ответственность за это тяжелейшее международное преступление, совершенное против Украины;

подчеркивают, что после создания специальный трибунал, в соответствии со своим уставом, будет осуществлять судопроизводство в полном уважении к международному праву и правам человека с целью обеспечения ответственности за преступление агрессии и укрепления международного правопорядка;

выразили благодарность всем, кто активно включился в подготовительную работу над проектами правовых документов, необходимых для создания специального трибунала, в частности, юридическим советникам, которые принимали участие в работе коалиции государств;

подчеркнули центральную роль Совета Европы в создании спецтрибунала и признали вклад Еврокомиссии и Европейской службы внешней деятельности, включая их работу над правовыми документами;

подтвердили неизменную приверженность процессу создания специального трибунала в рамках Совета Европы, скорейшему началу его деятельности и поддержке его эффективного функционирования.

Коалиция призвала другие государства и международные организации присоединиться и способствовать деятельности спецтрибунала для РФ.

Следующий шаг на пути к формализации трибунала будет на заседании Комитета министров Совета Европы в Люксембурге 13-14 мая 2025 года.

Заявление было согласовано в присутствии руководительницы дипломатии ЕС Каи Каллас, комиссара ЕС по вопросам демократии, правосудия, верховенства права и защиты прав потребителей Майкла МакГрата.