Створення ядерної бомби в Україні суттєво не змінить ситуацію на фронті, - Подоляк

"Якби це дійсно було рішення, яке точно могло б змінити те, що відбувається на фронті, то можна було б, попри всі складнощі юридичні та репутаційні, йти на це. Але це не те рішення, яке дасть нам суттєві зміни по лінії фронту", - зазначив Подоляк.

За його словами, зміни на фронті дадуть достатня кількість зброї, зокрема далекобійної, а також дозвіл на удари вглиб Росії.

"Ось це точно дасть (зміни на фронті - ред.). А для цього нам треба інвестиційна підтримка у військові виробництва і безпосередньо постачання зброї, яка є на складах", - додав радник глави ОП.