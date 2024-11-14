Створення ядерної бомби в Україні суттєво не змінить ситуацію на фронті, - Подоляк

Україна не має наміру створювати ядерну бомбу. Адже це не те рішення, яке могло б суттєво змінити ситуацію на фронті.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Якби це дійсно було рішення, яке точно могло б змінити те, що відбувається на фронті, то можна було б, попри всі складнощі юридичні та репутаційні, йти на це. Але це не те рішення, яке дасть нам суттєві зміни по лінії фронту", - зазначив Подоляк.
За його словами, зміни на фронті дадуть достатня кількість зброї, зокрема далекобійної, а також дозвіл на удари вглиб Росії.
"Ось це точно дасть (зміни на фронті - ред.). А для цього нам треба інвестиційна підтримка у військові виробництва і безпосередньо постачання зброї, яка є на складах", - додав радник глави ОП.
Нагадаємо, вчора видання The Times написало про те, що у разі припинення допомоги від США Україна могла б розробити ядерну бомбу протягом кількох місяців.
Як стверджували журналісти, аналітичну записку щодо створення ядерної бомби підготували для українського Міністерства оборони.
У ній нібито сказано, що для створення ядерної бомби Україна могла б використати плутоній, який видобувають з відпрацьованих паливних стрижнів. Їх використовують на українських ядерних реакторах.
Тієї кількості плутонію, яку має Україна, "може вистачити на сотні боєголовок".
Пізніше в МЗС України спростували цю інформацію. У відомстві наголосили, що Україна не має наміру створювати ядерну зброю. Вона й надалі виконуватиме положення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
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