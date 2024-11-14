Создание ядерной бомбы в Украине существенно не изменит ситуацию на фронте, - Подоляк

"Если бы это действительно было решение, которое точно могло бы изменить происходящее на фронте, то можно было бы, несмотря на все юридические и репутационные сложности, идти на это. Но это не то решение, которое даст нам существенные изменения по линии фронта" , - отметил Подоляк.

По его словам, изменения на фронте дадут достаточное количество оружия, в том числе дальнобойного, а также разрешение на удары вглубь России.

"Вот это точно даст (изменения на фронте - ред). А для этого нам нужна инвестиционная поддержка в военные производства и непосредственно поставка оружия, которое есть на складах", - добавил советник главы ОП.