"Ствол - два блоки цигарок". Окупант скаржиться на забезпечення армії РФ (перехоплення)

Під час телефонної розмови окупант розповідає знайомому, що керівництво зовсім не забезпечує своїх солдатів, обіцяний на "передку" одяг так і не видали, а щоб купити зброю треба віддати 2 блоки цигарок.

"Ствол два блоки цигарок коштує... що намутив то в тому й ходиш", - повідомив військовий РФ.

Також він наголошує, що його обдурили під час призову, обіцяючи нормальні умови, а наразі йому треба і вдень і вночі ховатись від ЗСУ.

"Все що вони розспівували про це місце, коротше пиз**ж, вночі тікаєш від всілякої гидоти літаючої, а вдень ховаєшся від мінометів", - поскаржився окупант.