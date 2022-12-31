UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ствол - два блоки цигарок". Окупант скаржиться на забезпечення армії РФ (перехоплення)

Фото: російський військовий скаржиться знайомому, що в армії Росії нічого не видають (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Під час перехоплення українська розвідка дізналась, що солдатів армії Росії не забезпечують ні одягом, ні зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки Міноборони України.

Під час телефонної розмови окупант розповідає знайомому, що керівництво зовсім не забезпечує своїх солдатів, обіцяний на "передку" одяг так і не видали, а щоб купити зброю треба віддати 2 блоки цигарок.

"Ствол два блоки цигарок коштує... що намутив то в тому й ходиш", - повідомив військовий РФ.

Також він наголошує, що його обдурили під час призову, обіцяючи нормальні умови, а наразі йому треба і вдень і вночі ховатись від ЗСУ.

"Все що вони розспівували про це місце, коротше пиз**ж, вночі тікаєш від всілякої гидоти літаючої, а вдень ховаєшся від мінометів", - поскаржився окупант.

Нагадаємо, російський військовий під час розмови просив свою жінку не відправляти листа зі скаргами до президента РФ Володимира Путіна, адже всіх, хто скаржився раніше, вивезли в невідомому напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупантиВійна Росії проти України