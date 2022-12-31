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"Ствол - два блока сигарет". Оккупант жалуется на обеспечение армии РФ (перехват)

Фото: российский военный жалуется знакомому, что в армии России ничего не выдают (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Во время перехвата украинская разведка узнала, что солдат армии России не снабжают ни одеждой, ни оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват Главного управления разведки Минобороны Украины.

Во время телефонного разговора оккупант рассказывает знакомому, что руководство совсем не обеспечивает своих солдат, обещанную на "передку" одежду так и не выдали, а чтобы купить оружие, нужно отдать 2 блока сигарет.

"Ствол два блока сигарет стоит... что намутил-то в том и ходишь", - сообщил военный РФ.

Также он отмечает, что его обманули во время призыва, обещая нормальные условия, а сейчас ему нужно и днем и ночью прятаться от ВСУ.

"Все что они распевали об этом месте, короче пиз**ж, ночью убегаешь от всяческой гадости летающей, а днем прячешься от минометов", - пожаловался оккупант.

Напомним, российский военный во время разговора просил свою женщину не отправлять письмо с жалобами к президенту РФ Владимиру Путину, ведь всех жаловавшихся ранее вывезли в неизвестном направлении.

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