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Студенты-переселенцы смогут перевестись на бюджетное обучение

Фото: Студенты-переселенцы смогут перевестись на бюджетное обучение (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Дмитрий Браславский

Студенты-переселенцы и жители особо опасных территорий смогут перевестись на бюджетное обучение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Студентам из числа внутренне перемещенных лиц и тех, кто проживает на особо опасных территориях, государство предоставит возможность перевестись на обучение за средства госбюджета", - говорится в сообщении.

Также это будет касаться студентов профессионального и высшего образования, которые были зачислены в учреждения в прошлых годах на коммерческие места.

Министерство образования и науки Украины разработало проект постановления и расширило его на тех студентов, которые вынужденно остаются на временно оккупированных территориях.

Напомним, что студенты смогут выезжать на обучение за границу. В МВД рассказали, какие документы нужны для выезда из Украины.

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