Студенти-переселенці зможуть перевестися на бюджетне навчання

Студенти-переселенці та мешканці особливо небезпечних територій зможуть перевестися на бюджетне навчання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Студентам з-поміж внутрішньо переміщених осіб і тих, хто проживає на особливо небезпечних територіях, держава надасть можливість перевестися на навчання за кошти держбюджету", - йдеться у повідомлені.

Також це буде стосуватись студентів фахової передвищої та вищої освіти, які були зараховані до закладів у минулих роках на комерційні місця.

Міністерство освіти та науки України розробило проект постанови та розширило її на тих студентів, що вимушено залишаються на тимчасово окупованих територіях.