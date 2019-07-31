Студенты одесского медуниверситета обратились к правительству

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Опубликовано письмо студентов к Кабмину

Студенты международного факультета Одесского национального медицинского университета обратились к правительству. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо студентов, опубликованное на Facebook университета.

"Это "открытое письмо" - обращение ко всем педагогам Одесского национального медицинского университета. И оно - коллективное нам обвинение, потому что все мы виноваты в сложившейся ситуации. Виноваты своей трусостью и нерешительностью", - говорится в письме.

Они отмечают, что коллектив должен остановить "шабаш рейдеров, поставить точку в противостоянии кучки заинтересованных лиц - экс-ректора и его сторонников - до Министерства здравоохранения".

"Судьба ОНМедУ зависит от его коллектива, а не от карманных судей, черных регистраторов, проходимцев из "Интермоста", продажных депутатов и тому подобное", - говорится в обращении.

Студенты заявили, что чувствуют себя "куклами" для компании "Интермост". Они заявляют, что их используют для протестов против Дубининой В.Г. и угрожают отчислить из университета, а также депортировать из Украины.

"Мы приехали здесь учиться и не вмешиваться в любые политические проблемы. Мы не хотим. 3 июня 2019 года Alakh Singh собрал нас и попросил пойти с ним в Ректорат. Они не сказали нам, почему мы должны идти туда, сказали - в обязательном порядке. И когда мы вошли в Ректорат, нам сказали чтобы мы снова протестовали и кричали "Позор" в адрес Дубининой В.Г. До всех этих инцидентов мы даже не знали, что, оказывается, экс-ректор Запорожан попадал много раз в коррупционные дела. Мы думали, что коррупцией занимались только те, кто брал деньги из рук студентов, но только потом мы осознали, что это одни и те же люди из команды Запорожана, и они заставляют нас делать все это, чтобы поддержать коррупционера - Запорожана - вместе с ними", - говорится в заявлении.

Студенты заявили, что 4-5 лет платят деньги преподавателям, а также дополнительные взносы администрации университета.

"Мы хотим знать, почему правительство Украины не предпринимает никаких жестких мер в этом случае? Почему даже после объявления Дубининой В.Г. ректором никто не позволяет ей выполнять свою работу и быть нашим ректором? По крайней мере, в те 3 месяца когда госпожа Дубинина работала ректором, была строгость в университете, не было этих махинаций, и мы могли пойти к ней, чтобы пожаловаться на этих людей в администрации, также на преподавателей, и она всегда помогала нам сразу же, она всегда слушала и решала наши проблемы", - отметили авторы письма и призвали "спасти" их университет.