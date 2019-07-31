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Студенти одеського медуніверситету звернулися до уряду

Новини » Надзвичайні події    31.07.2019 - 14:09
Студенти одеського медуніверситету звернулися до уряду
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Опубліковано лист студентів до Кабміну

Студенти міжнародного факультету Одеського національного медичного університету звернулись до уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист студентів, опублікований на Facebook університету.

"Цей "відкритий лист" - звернення до всіх педагогів Одеського національного медичного університету. І він – колективне нам звинувачення, бо всі ми винні в ситуації, що склалася. Винні своїм боягузтвом і нерішучістю", - йдеться у листі.

Вони зазначають, шо колектив має зупинити "шабаш рейдерів, поставити крапку в протистоянні купки зацікавлених осіб – екс-ректора та його поплічників - до Міністерства охорони здоров'я".

"Доля ОНМедУ залежить від його колективу, а не від кишенькових суддів, чорних реєстраторів, пройдисвітів з "Інтермосту", продажних депутатів тощо", - йдеться у зверненні.

Студенти заявили, що відчувають себе "ляльками" для компанії "Інтермост". Вони заявляють, що їх використовують для протестів проти Дубініної В.Г. і погрожують відрахувати з університету, а також депортувати з України.

"Ми приїхали тут вчитися і не втручатися у будь-які політичні проблеми. Ми не хочемо. 3 червня 2019 року Alakh Singh зібрав нас і попросив піти з ним в Ректорат. Вони нам не сказали, чому ми повинні йти туди, сказали - в обов'язковому порядку. І коли ми увійшли в Ректорат, нам сказали щоб ми протестували знову і кричали "Ганьба" на адресу Дубініної В.Г. До цих всіх інцидентів ми навіть не знали, що, виявляється, екс-ректор Запорожан потрапляв багато разів у корупційні справи. Ми думали, що корупцією займалися тільки ті, які брали гроші саме з рук студентів, але тільки потім ми усвідомили, що це одні і ті ж люди з команди Запорожана, і вони змушують нас робити все це, щоб підтримати корупціонера - Запорожана - разом з ними", - йдеться у заяві.

Студенти заявили, що 4-5 років ми платять гроші викладачам, а також додаткові внески адміністрації університету.

"Ми хочемо знати, чому уряд України не вживає ніяких жорстких заходів в цьому випадку? Чому навіть після оголошення Дубініної В.Г. ректором ніхто не дозволяє їй виконувати свою роботу і бути нашим ректором? По крайній мірі, в ті 3 місяці коли пані Дубініна працювала ректором, було строгість в університеті, не було цих махінацій, і ми могли піти до неї, щоб поскаржитися на цих людей в адміністрації, також на викладачів, і вона завжди допомагала нам відразу ж, вона завжди слухала і вирішувала наші проблеми", - зазначили автори листа і закликали "врятувати" їхній університет.

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