Студенты, многодетные отцы и волонтеры: ответы на главные вопросы о выезде из Украины

Могут ли выехать за границу студенты украинских вузов

Пересечение границы Украины не разрешено учащимся заведений предвысшего и высшего образования, ассистентам – стажерам, аспирантам и докторантам, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования в Украине.

Однако данная категория лиц не подлежит призыву во время мобилизации.

Разрешено ли выезжать студентам на учебу за границу

Мужчины, которые являются студентами зарубежных учебных заведений, но на момент объявления мобилизации находились на территории Украины, могут выехать за границу для продолжения получения образования при наличии:

студенческого билета или студенческой визы;

переведенных и нотариально заверенных документов об обучении в зарубежном вузе;

военно-учетных документов с записью о предоставлении отсрочки от призыва;

справки от Территориального центра комплектования и социальной поддержки для выезда за границу.

Выезд мужчин, которые сняты/ не состоят на военном учете

В период действия военного положения выезд разрешается в следующих случаях:

если оформлена инвалидность;

есть решение военно-лечебной комиссии о непригодности к военной службе по состоянию здоровья со снятием с воинского учета.

Наличие только лишь отметки в военном билете "снят с воинского учета" не подтверждает ни инвалидность, ни заключение ВЛК. В таком случае необходимо обратиться в Территориальный центр комплектования и соцподдержки.

Если мужчина признан временно непригодным к военной службе

При наличии подтверждающих документов пересечение границы возможно. Это касается граждан, которые имеют статус лица с инвалидностью или признаны ВЛК непригодными по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев.

Если мужчина признан ограниченно пригодным

В условиях военного положения мужчины от 18 до 60 лет с отметкой "непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время" не имеют права выезжать за пределы Украины.

Выезд многодетных отцов

Граждане, под опекой которых находится трое и более несовершеннолетних детей, подпадают под категорию лиц, которым разрешен выезд за пределы Украины. При этом решающим является не факт родительства, а попечительство.

Для выезда таких мужчин за границу необходимо предоставить какие-либо документы из списка:

свидетельства о рождении детей или их нотариально заверенные копии;

справку о браке с женщиной-матерью 3-х и более детей до 18 лет;

решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом;

удостоверение отца многодетной семьи.

Также следует учесть, если мужчина не проживает одной семьей со своими детьми, необходимо предоставить доказательства содержания ребенка. Это может быть решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка, справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов и т.п.

Если мужчина самостоятельно воспитывает хотя бы одного ребенка до 18 лет

Выезд из Украины разрешается при наличии следующих документов:

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о смерти матери или решение суда о лишении матери родительских прав, или решения суда об отнятии ребенка у матери без лишения родительских прав, или решение о признании матери пропавшей без вести, или решение суда об объявлении матери умершей.

Если мужчина женился во второй раз, он уже не считается отцом-одиночкой, воспитывающим ребенка до 18 лет.

Выезд мужчин-инвалидов І, ІІ, ІІІ группы

Пересечение украинской границы мужчинам-инвалидам разрешается независимо от группы.

Для этого необходимо иметь при себе справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма № 157-1/о) или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус; пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи; справку о получении льгот лицам с инвалидностью.

Данной категории мужчин выезд за пределы Украины не ограничен по количеству раз.

Отдельно отмечается, что документы о инвалидности, выданные за границей, не могут быть использованы для пересечения украинской границы.

Выезд сопровождающих больных родителей, детей, жен, лиц с инвалидностью

Сопровождение инвалида за границу разрешается только один раз в период действия военного положения. Правило распространяется только для сопровождения лиц с инвалидностью І или ІІ группы. Выезд военнообязанных для сопровождения инвалидов ІІІ группы не предусмотрен.

Выезд мужчин для присмотра за больными родителями, детьми или женой разрешается только вместе с больным. Также необходимо наличие подтверждающих документов от лечебной комиссии и т.п.

Выезд военнослужащих на лечение

Разрешается выезд лиц из состава ВСУ и других воинских формирований Украины, которые пострадали в связи с агрессией РФ при наличии документов: паспорт , заключение о необходимости выезда за границу на лечение, письмо Минздрава о согласовании с иностранной стороной перечня лиц, которых готовы принять на лечение.

Выезд мужчин, которые постоянно проживают за границей, имеют рабочую визу в ЕС

Мужчины от 18 до 60 лет, которые постоянно проживают за границей, могут выезжать при наличии соответствующих отметок миграционной службы или дипломатического учреждения в паспортном документе ("Оформлен выезд на постоянное проживание" или "Принят на консульский учет").

Визы иностранных стран не подтверждают постоянное проживание в этих странах и не дают право на выезд военнообязанным из Украины.

Выезд мужчин, которые сняты с воинского учета, в связи с отбыванием наказания за преступление

Данной категории граждан запрещен выезд из Украины во время действия военного положения.

Выезд мужчин при наличии "брони" от предприятия

Пересечение границы возможно в случае предоставления установленных законодательством документов (ст. 2 Закона "О порядке выезда из Украины и въезде в Украину граждан Украины"), в том числе документов о командировке.

Выезд госслужащих, народных депутатов

Для пересечения границы в случае командировки госслужащим необходимо предоставить документы, подтверждающие служебную командировку, а также удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный воинский учет.

В случае отпуска обязательно наличие документов, подтверждающих отпуск и удостоверения об отсрочке от призыва.

Народные депутаты и работники Аппарата Верховной рады могут выехать из Украины при наличии дипломатического паспорта и заверенной копии документов, удостоверяющих факт выезда за границу в служебную командировку.

По каким правилам могут выехать волонтеры и водители

Военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут покидать пределы Украины для перевозки медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи для населения или для нужд ВСУ.

Для выезда необходимо соответствующее разрешение Мининфраструктуры или военных администраций, а также наличие информации о лице в системе "Шлях".

Также разрешен пропуск водителей компаний, имеющих транспортные лицензии.

В таком случае пересечение государственной границы возможно только на транспортном средстве, полная масса которого составляет 3,5 тонн и больше.

Водителям-волонтерам можно непрерывно находиться за границей не более 30 дней. Водители компаний, имеющих транспортные лицензии, могут находиться за границей до 45 дней.

Выезд моряков, членов экипажей самолетов

Разрешение о выезде за пределы Украины мужчин-моряков, членов авиационных экипажей выдается на общих основаниях для военнообязанных, которые подлежат мобилизации.