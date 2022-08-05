ua ru
Пт, 05 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Выезд мужчин за пределы Украины: окончательное решение принимают пограничники

Новина українською →
Украина, Пятница 05 августа 2022 11:03
Выезд мужчин за пределы Украины: окончательное решение принимают пограничники Фото: выезд мужчин за границу возможен после исключения из учета (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Александр Белоус

Окончательное решение относительно выезда снятых с воинского учета мужчин будут принимать пограничники на основании документов. Имеют право пересекать границу непригодные к службе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как отметили в ведомстве, разрешен выезд мужчин, которые сняты с воинского учета на основании решения военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета.

В то же время, запись о снятии с учета не позволяет выезжать за границу. "Мужчины, которые имеют документы из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с отметкой/записью "снят с воинского учета" - данная отметка/запись не подтверждает ни инвалидность, ни непригодности к военной службе в военное время по состоянию здоровья, а поэтому рекомендуем обратиться к ТЦК и СП", - говорится в сообщении.

Кроме того, ограниченно пригодные в военное время не могут пересекать границу, отметили в Госпогранслужбе.

"Окончательное решение будет приниматься в пункте пропуска представителями Государственной пограничной службы Украины по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов", - говорится в сообщении.

Напомним, в Белой Церкви правоохранители разоблачили схему изготовления справок о непригодность к военной службе. С помощью справок военнообязанные могли пересечь государственную границу Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военное положение
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз