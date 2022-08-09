Студенти, багатодітні батьки та волонтери: відповіді на головні питання про виїзд із України

У період воєнного стану в Україні продовжують діяти обмеження для чоловіків на виїзд із країни. Водночас деякі категорії громадян можуть перетнути кордон за наявності певних підстав та підтверджуючих документів.
Детально про правила виїзду з України під час війни розповіли у Держприкордонслужбі. РБК-Україна зібрало відповіді на головні питання у матеріалі нижче.
Перетин кордону України не дозволено учням закладів передвищої та вищої освіти, асистентам – стажистам, аспірантам та докторантам, які навчаються за денною чи дуальною формою здобуття освіти в Україні.
Проте ця категорія осіб не підлягає призову під час мобілізації.
Чоловіки, які є студентами закордонних навчальних закладів, але на момент оголошення мобілізації перебували на території України, можуть виїхати за кордон для продовження здобуття освіти за наявності:
У період дії воєнного стану виїзд дозволяється у таких випадках:
Наявність лише позначки у військовому квитку "знято з військового обліку" не підтверджує ні інвалідність, ні висновок ВЛК. У такому разі необхідно звернутися до Територіального центру комплектування та соцпідтримки.
За наявності підтверджуючих документів перетин кордону можливий. Це стосується громадян, які мають статус особи з інвалідністю або визнані ВЛК непридатними за станом здоров'я на строк до 6 місяців.
В умовах воєнного стану чоловіки від 18 до 60 років з позначкою "непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час" не мають права виїжджати за межі України.
Громадяни, під опікою яких перебувають троє та більше неповнолітніх дітей, підпадають під категорію осіб, яким дозволено виїзд за межі України. При цьому вирішальним є не факт батьківства, а саме утримання.
Для виїзду таких чоловіків за кордон необхідно надати будь-які документи зі списку:
Також слід зазначити, якщо чоловік не проживає однією сім'єю зі своїми дітьми, необхідно надати докази утримання дитини. Це може бути рішення суду про призначення аліментів на утримання, довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів тощо.
Виїзд з України дозволяється за наявності наступних документів:
Якщо чоловік одружився вдруге, він уже не вважається батьком-одинаком, який виховує дитину до 18 років.
Перетин українського кордону чоловікам-інвалідам дозволяється незалежно від групи.
Для цього необхідно мати при собі довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма № 157-1/о) або посвідчення, що підтверджує відповідний статус; пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги; довідку щодо отримання пільг особам з інвалідністю.
Цій категорії чоловіків виїзд за межі України не обмежений за кількістю разів.
Окремо зазначається, що документи про інвалідність, видані за кордоном, не можуть бути використані для перетину українського кордону.
Супровід інваліда за кордон дозволяється лише один раз у період дії воєнного стану. Правило поширюється лише для супроводу осіб з інвалідністю І чи ІІ групи. Виїзд військовозобов'язаних для супроводу інвалідів ІІІ групи не передбачено.
Виїзд чоловіків для догляду за хворими батьками, дітьми чи дружиною дозволяється лише разом із хворим. Також потрібна наявність підтверджуючих документів від лікувальної комісії тощо.
Дозволяється виїзд осіб зі складу ЗСУ та інших військових формувань України, які постраждали у зв'язку з агресією РФ за наявності документів: паспорт, висновок про необхідність виїзду за кордон на лікування, лист МОЗ про погодження з іноземною стороною переліку осіб, яких готові прийняти на лікування.
Чоловіки віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном, можуть виїжджати за наявності відповідних позначок міграційної служби або дипломатичної установи у паспортному документі ("Оформлено виїзд на постійне проживання" або "Прийнято на консульський облік").
Візи іноземних країн не підтверджують постійне проживання у цих країнах та не дають право на виїзд військовозобов'язаним з України.
Цій категорії громадян заборонено виїзд з України під час дії военного стану.
Перетин кордону можливий у разі надання встановлених законодавством документів (ст. 2 Закону України "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України"), у тому числі документів про відрядження.
Для перетину кордону у разі відрядження держслужбовцям необхідно надати документи, що підтверджують службове відрядження, а також посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік.
У разі відпустки обов'язковою є наявність документів, що підтверджують відпустку та посвідчення про відстрочку від призову.
Народні депутати та працівники Апарату Верховної ради можуть виїхати з України за наявності дипломатичного паспорта та завіреної копії документів, що засвідчують факт виїзду за кордон у службове відрядження.
Військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років можуть залишати межі України для перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги для населення або потреб ЗСУ.
Для виїзду необхідний відповідний дозвіл Мінінфраструктури або військових адміністрацій, а також наявність інформації про особу в системі "Шлях".
Також дозволено виїзд водіїв компаній, які мають транспортні ліцензії.
У такому разі перетин державного кордону можливий тільки на транспортному засобі, повна маса якого становить 3,5 тонн і більше.
Водіям-волонтерам можна безперервно перебувати за кордоном не більше ніж 30 днів. Водії компаній, які мають транспортні ліцензії, можуть бути за кордоном до 45 днів.
Дозвіл про виїзд за межі України чоловіків-моряків, членів авіаційних екіпажів видається на загальних підставах для військовозобов'язаних, які підлягають мобілізації.
Раніше повідомлялося, що остаточне рішення щодо виїзду знятих з військового обліку чоловіків прийматимуть прикордонники.