UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Студентська збірна України з хокею зазнала розгрому в Альберті

Фото: Університет Альберти сильніший за українських "студентів" (facebook.com/bearsandpandas)
Автор: Антон Федорців

Поразкою з великим рахунком від "Альберти Голден Берз" закінчився третій контрольний матч збірної України у віці до 25 років у рамках туру Канадою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний матч

"Альберта Голден Берз" – Студентська збірна України – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Шайби: Х'юз, 11:06, Холл, 16:32, Маклеод, 18:57, Прокоп, 26:12, Презусо, 54:12 – Кривошапкін, 35:13

"Синьо-жовті" провели другий спаринг упродовж двох днів, що відбилося на результаті. Українці пропустили три шайби в стартовому періоді. Спершу Х'юз уник опіки оборони та завершив по центру контратаку господарів. Далі Холл на добиванні реалізував більшість "Альберти". А потім відзначився Маклеод.

У другій 20-хвилинці суперники обмінялися шайбами. Канадець Прокоп класно втік від оборонця і реалізував вихід 1 в 0 на Сердюка. У відповідь Кривошапкін самотужки організував побачення з голкіпером і впевнено розмочив рахунок.

Та останнє слово в матчі було за "Голден Берз". За шість хвилин до сирени Презусо з другої спроби пробив Дяченка, який відіграв третій період замість Сердюка. Поразка в Едмонтоні стала третьою для студентської збірної України за океаном.

Останній контрольний поєдинок "синьо-жовті" зіграють 10 січня вночі. У Вінніпезі підопічні Вадима Шахрайчука зустрінуться з Університетом Манітоби. Далі збірна переїде до американського Лейк-Плесіда, де візьме участь в Універсіаді-2023.

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна Українихоккей