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Студентів відрахують за відмову від базової військової підготовки, - постанова уряду

Україна, Вівторок 25 червня 2024 13:10
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Студентів відрахують за відмову від базової військової підготовки, - постанова уряду Фото: Студентів виключать з вишу за відмову від військової підготовки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Порядок проведення базової загальновійськової підготовки передбачає відрахування студентів з вишів за відмову від проходження підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну від 21 червня 2024 р. № 734.

Згідно з документом, базова підготовка проводиться у закладах вищої освіти усіх форм власності.

"Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти", - йдеться в постанові.

Документом визначено, що базова підготовка включається до освітніх програм як окрема навчальна дисципліна і складається з теоретичної підготовки та практичної підготовки.

Теоретична підготовка проводиться на другому році навчання. Практична підготовка проводиться після опанування теоретичної підготовки у поточному навчальному році строком до одного місяця протягом травня - жовтня за рахунок часу, відведеного на канікулярну відпустку.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд затвердив Порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських.

Згідно з документом, базову підготовку проходять громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

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