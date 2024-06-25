Студентов отчислят за отказ от базовой военной подготовки, - постановление Кабмина

Порядок проведения базовой общевойсковой подготовки предусматривает отчисление студентов из вузов за отказ от прохождения подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина от 21 июня 2024 г. №734 .

Согласно документу, базовая подготовка проводится в высших учебных заведениях всех форм собственности.

"Отказ соискателя образования мужского пола, признанного пригодным к военной службе, от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения", - говорится в постановлении.

Документом определено, что базовая подготовка включается в образовательные программы как отдельная учебная дисциплина и состоит из теоретической подготовки и практической подготовки.

Теоретическая подготовка проводится на втором году обучения. Практическая подготовка проводится после овладения теоретической подготовкой в текущем учебном году сроком до одного месяца в течение мая – октября за счет времени, отведенного на каникулярный отпуск.