ua en ru
Вт, 25 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Студентов отчислят за отказ от базовой военной подготовки, - постановление Кабмина

Украина, Вторник 25 июня 2024 13:10
UA EN RU
Студентов отчислят за отказ от базовой военной подготовки, - постановление Кабмина Фото: Студентов исключат из вуза за отказ от военной подготовки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Порядок проведения базовой общевойсковой подготовки предусматривает отчисление студентов из вузов за отказ от прохождения подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина от 21 июня 2024 г. №734.

Согласно документу, базовая подготовка проводится в высших учебных заведениях всех форм собственности.

"Отказ соискателя образования мужского пола, признанного пригодным к военной службе, от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения", - говорится в постановлении.

Документом определено, что базовая подготовка включается в образовательные программы как отдельная учебная дисциплина и состоит из теоретической подготовки и практической подготовки.

Теоретическая подготовка проводится на втором году обучения. Практическая подготовка проводится после овладения теоретической подготовкой в текущем учебном году сроком до одного месяца в течение мая – октября за счет времени, отведенного на каникулярный отпуск.

Как сообщало РБК-Украина, правительство утвердило Порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование и полицейских.

Согласно документу, базовую подготовку проходят граждане Украины мужского пола (женского пола - добровольно), обучающиеся на дневной или дуальной форме получения образования.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине
NEWS
ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении прав человека в Крыму
ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении прав человека в Крыму
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины