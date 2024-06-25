Студентов отчислят за отказ от базовой военной подготовки, - постановление Кабмина
Порядок проведения базовой общевойсковой подготовки предусматривает отчисление студентов из вузов за отказ от прохождения подготовки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина от 21 июня 2024 г. №734.
Согласно документу, базовая подготовка проводится в высших учебных заведениях всех форм собственности.
"Отказ соискателя образования мужского пола, признанного пригодным к военной службе, от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения", - говорится в постановлении.
Документом определено, что базовая подготовка включается в образовательные программы как отдельная учебная дисциплина и состоит из теоретической подготовки и практической подготовки.
Теоретическая подготовка проводится на втором году обучения. Практическая подготовка проводится после овладения теоретической подготовкой в текущем учебном году сроком до одного месяца в течение мая – октября за счет времени, отведенного на каникулярный отпуск.
Как сообщало РБК-Украина, правительство утвердило Порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование и полицейских.
Согласно документу, базовую подготовку проходят граждане Украины мужского пола (женского пола - добровольно), обучающиеся на дневной или дуальной форме получения образования.