Студентів РФ агітують за гроші їхати на "вибори" для масовок на окуповану територію

"Враховуючи попередній досвід "референдумів" та "місцевих виборів", які були проігноровані більшістю місцевого населення, то росіяни готуються до більш масштабних фальсифікацій явки на "виборах", - зазначають в ЦНС.

Так, перед місцевими гауляйтерами Кремль поставив план "намалювати" явку у 75%, з яких 80% мають нібито проголосувати за диктатора Володимира Путіна. Для імітації такої підтримки в регіон прибувають "волонтери" для участі в масовках.

"Йдеться про студентів російських ВНЗ, яким обіцяють виплату стипендій у разі згоди на "відрядження" за яке також передбачаються виплати", - зазначає Центр нацспротиву.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялось, що ворог звозить на окуповану територію України бойовиків для імітації "виборів" диктатора Путіна. Зокрема, для даних потреб прибуло 10 тисяч росгвардійців.