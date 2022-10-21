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Студентов с оккупированных территорий переведут на "бюджет": Кабмин выделил деньги

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Украина, Пятница 21 октября 2022 15:49
Студентов с оккупированных территорий переведут на "бюджет": Кабмин выделил деньги Фото: студентов с оккупированных территорий переведут на "бюджет" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил механизм перевода студентов на места государственного заказа в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования. Согласно решению правительства, до конца года на покрытие расходов выделено 363 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Порядок распространяется на учреждения профессионального предвысшего и высшего образования государственной и частной форм собственности, которые проводят подготовку соискателей образования по государственному заказу.

Возможность перевестись на обучение за государственные средства получили следующие категории студентов:

  • - лица, проживающие на временно оккупированной территории в условиях военного положения, на территории громад, находящихся в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) на территории громад, которые по состоянию на 15 октября и 15 февраля соответствующего года включены в перечень, утвержденный Минреинтеграции;
  • - лица, выехавшие с таких территорий;
  • - дети погибших защитников Украины;
  • - участники боевых действий и их дети;
  • - лица, получившие инвалидность в результате войны, и их дети.

Как подать заявление

Для перевода на бюджет соискатели образования, входящие в утвержденный постановлением перечень, должны обратиться с заявлением к руководителю учебного заведения. Вуз проводит верификацию представленных документов, подтверждающих право на перевод.

Также студенты будут получать социальную стипендию. Ее размер в зависимости от категории стипендиатов и вида учебного заведения определен Министерством образования и науки Украины.

Перевод будет производиться за счет неиспользованных мест государственного заказа в 2022 году, а также наличия вакантных (высвобожденных) мест. При отсутствии последних возможно увеличение объема госзаказа.

Ранее правительство упростило вступление в вузы для украинцев с временно оккупированных территорий.

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