Студентів медколеджу в Бердянську змушують брати участь у військових проектах РФ

У Бердянську студентів медколеджу залучають до псевдовзагону "Барс-85", який готує їх до служби на боці окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору в мережі Telegram.
В окупованому Бердянську при навчальному закладі створили "рятувальний загін" "Барс-85", куди залучають студентів місцевого медколеджу.
Під виглядом підготовки до надзвичайних ситуацій молоді люди проходять стройову підготовку та навчають навичок, які можуть стати в пригоді на лінії зіткнення.
Ініціаторами проєкту є заступниця керівника "Всеросійського студентського корпусу рятувальників" Анастасія Юрченкова та колаборантка Оксана Грищенко, яка називається "директором" коледжу та "депутаткою" окупаційної міськдуми від "Єдиної Росії".
За даними ЦНС, формування пов'язане з добровольчими формуваннями, зокрема з "Добровольчим загоном ім. Павла Судоплатова". Павла Судоплатова", що бере участь у бойових діях.
Під прикриттям волонтерства окупанти формують кадровий резерв для своїх військ: студентів використовують як санітарів, техперсонал і помічників, фактично замінюючи навчальний план мілітаризацією. Замість професійної підготовки майбутнім медикам пропонують роль виконавців у військовій системі противника.
За фасадом гуманітарної місії ховається системна спроба втягнути молодь у військові структури окупантів, позбавивши її вибору і нормального майбутнього. Це підвищує ризик залучення студентів до збройних структур окупантів та їхньої кар'єри.
Нагадуємо, що Держдума РФ схвалила в першому читанні законопроєкт, який подовжує "перехідний період" для освітніх закладів на окупованих територіях України до 1 січня 2028 року, фактично закріплюючи подальшу інтеграцію місцевої системи навчання в російське правове поле.
Зазначимо, що російська окупаційна адміністрація шукає способи легалізувати примусовий призов жителів тимчасово захоплених регіонів України до своїх збройних формувань.