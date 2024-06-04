Студенти зможуть отримати довідку для відстрочки через ЄДЕБО: як це зробити

Як пояснюють у відомстві, перевірити достовірність довідки можна на сайті ЄДЕБО, вказавши її номер та РНОКПП здобувача освіти, або скориставшись QR-кодом, вказаним на виданій довідці.

"Наголошуємо, що у формі довідки зазначено, чи поточне здобуття освіти не порушує послідовності, визначеної ч. 2 ст. 10 Закону України "Про освіту", - зауважують у Міністерстві освіти та науки.