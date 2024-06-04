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Студенти зможуть отримати довідку для відстрочки через ЄДЕБО: як це зробити

Фото: студенти зможуть отримати довідку для відстрочки через ЄДЕБО (freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

Заклади освіти тепер мають можливість формувати довідки про здобувача освіти за даними ЄДЕБО. Для отримання довідки студенти мають звернутися до вишу, де вони навчаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОН.

Як пояснюють у відомстві, перевірити достовірність довідки можна на сайті ЄДЕБО, вказавши її номер та РНОКПП здобувача освіти, або скориставшись QR-кодом, вказаним на виданій довідці.

"Наголошуємо, що у формі довідки зазначено, чи поточне здобуття освіти не порушує послідовності, визначеної ч. 2 ст. 10 Закону України "Про освіту", - зауважують у Міністерстві освіти та науки.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що мобілізація в Україні збільшилась після оновлення закону.

На яких підставах можна отримати відстрочку під час війни - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте також, чи штрафуватимуть військовозобов'язаних жінок через не оновлення даних.

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