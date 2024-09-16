Студенти в Україні будуть отримувати гранти на навчання: названі суми виплат

Він зазначає, що цього року студенти-контрактники вперше отримають гранти, що покриватимуть частину або всі витрати на навчання. Вони доступні для студентів денної або дуальної форми навчання на бакалавраті чи магістратурі в медичних, ветеринарних та фармацевтичних напрямках. Розмір гранту залежить від результатів національного мультипредметного тесту (НМТ).

Абітурієнти, які набрали від 150 балів з двох предметів, можуть отримати грант у розмірі 15 тисяч гривень, а ті, хто має від 170 балів, можуть претендувати на грант у розмірі 25 тисяч гривень.

Як отримати грант на навчання у "Дії"

Подати заяву на отримання гранту студенти можуть через свій електронний кабінет у ЄДЕБО. Для цього потрібно буде пройти ідентифікацію через застосунок "Дія" та відкрити спеціальний рахунок у банку. Неповнолітні абітурієнти зможуть подавати заявку через своїх батьків або законних представників.

Щоб отримати грант, необхідно оновити додаток, знайти в переліку документів Сертифікат на навчання та натиснути "Отримати грант". Підтвердити та активувати грант можна до 5 листопада.

Міністерство освіти видасть наказ про надання грантів, після чого кошти будуть автоматично перераховані до спеціального фонду навчальних закладів.

Перший платіж, який становитиме 50% щорічного гранту, буде перераховано до 1 грудня 2024 року, а другий – до 1 квітня 2025 року. Після зарахування коштів студент отримає повідомлення в мобільному додатку.