Студенти в Україні будуть отримувати гранти на навчання: названі суми виплат

Українські студенти можуть оформити грант на навчання через "Дію", починаючи із сьогодні, 16 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.
Він зазначає, що цього року студенти-контрактники вперше отримають гранти, що покриватимуть частину або всі витрати на навчання. Вони доступні для студентів денної або дуальної форми навчання на бакалавраті чи магістратурі в медичних, ветеринарних та фармацевтичних напрямках. Розмір гранту залежить від результатів національного мультипредметного тесту (НМТ).
Абітурієнти, які набрали від 150 балів з двох предметів, можуть отримати грант у розмірі 15 тисяч гривень, а ті, хто має від 170 балів, можуть претендувати на грант у розмірі 25 тисяч гривень.
Подати заяву на отримання гранту студенти можуть через свій електронний кабінет у ЄДЕБО. Для цього потрібно буде пройти ідентифікацію через застосунок "Дія" та відкрити спеціальний рахунок у банку. Неповнолітні абітурієнти зможуть подавати заявку через своїх батьків або законних представників.
Щоб отримати грант, необхідно оновити додаток, знайти в переліку документів Сертифікат на навчання та натиснути "Отримати грант". Підтвердити та активувати грант можна до 5 листопада.
Міністерство освіти видасть наказ про надання грантів, після чого кошти будуть автоматично перераховані до спеціального фонду навчальних закладів.
Перший платіж, який становитиме 50% щорічного гранту, буде перераховано до 1 грудня 2024 року, а другий – до 1 квітня 2025 року. Після зарахування коштів студент отримає повідомлення в мобільному додатку.
Нагадаємо, з 2024 року в Україні запроваджують державні гранти для студентів, які навчаються на контрактній основі у закладах вищої освіти. Ці гранти можуть бути використані виключно для оплати навчання та виплачуватимуться протягом всього терміну навчання, двічі на рік.
Як повідомляє РБК-Україна, розмір гранту визначатиметься індивідуально для кожного вступника, враховуючи результати Національного мультипредметного тесту та спеціальний коефіцієнт для обраної спеціальності.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.