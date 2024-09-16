Студенты в Украине будут получать гранты на обучение: названы суммы выплат

Украинские студенты могут оформить грант на обучение через "Дию", начиная с сегодня, 16 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.
Он отмечает, что в этом году студенты-контрактники впервые получат гранты, которые будут покрывать часть или все расходы на обучение. Они доступны для студентов дневной или дуальной формы обучения на бакалавриате или магистратуре в медицинских, ветеринарных и фармацевтических направлениях. Размер гранта зависит от результатов национального мультипредметного теста (НМТ).
Абитуриенты, которые набрали от 150 баллов по двум предметам, могут получить грант в размере 15 тысяч гривен, а те, у кого от 170 баллов, могут претендовать на грант в размере 25 тысяч гривен.
Подать заявление на получение гранта студенты могут через свой электронный кабинет в ЕГЭБО. Для этого нужно будет пройти идентификацию через приложение "Дия" и открыть специальный счет в банке. Несовершеннолетние абитуриенты смогут подавать заявку через своих родителей или законных представителей.
Чтобы получить грант, необходимо обновить приложение, найти в списке документов Сертификат на обучение и нажать "Получить грант". Подтвердить и активировать грант можно до 5 ноября.
Министерство образования издаст приказ о предоставлении грантов, после чего средства будут автоматически перечислены в специальный фонд учебных заведений.
Первый платеж, который составит 50% ежегодного гранта, будет перечислен до 1 декабря 2024, а второй – до 1 апреля 2025 года. После зачисления средств студент получит уведомление в мобильном приложении.
Напомним, с 2024 года в Украине вводят государственные гранты для студентов, обучающихся на контрактной основе в высших учебных заведениях. Эти гранты могут быть использованы исключительно для оплаты обучения и будут выплачиваться в течение всего срока обучения дважды в год.
Как сообщает РБК-Украина, размер гранта будет определяться индивидуально для каждого поступающего, учитывая результаты Национального мультипредметного теста и специальный коэффициент для выбранной специальности.
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