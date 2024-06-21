Студенти та поліцейські в Україні будуть проходити базову військову підготовку

Мобілізація в Україні

З початку повномасштабної війни в Україні діє загальна мобілізація. З 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію.

За оновленим законодавством, всі військовозобов'язані як чоловіки, так і жінки повинні оновити свої облікові дані до 16 липня 2024 року. Зробити це можна безпосередньо у ТЦК або у ЦНАПах. Крім того, можна скористатися застосунком "Резерв+".

Також в електронному кабінеті "Резерв+" з'явився Qr-код. Він став аналогом паперових військово-облікових документів.

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