Студенты и полицейские в Украине будут проходить базовую военную подготовку

Мобилизация в Украине

С начала полномасштабной войны в Украине действует всеобщая мобилизация. С 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации.

По обновленному законодательству, все военнообязанные как мужчины, так и женщины должны обновить свои учетные данные до 16 июля 2024 года. Сделать это можно непосредственно в ТЦК или ЦПАУ. Кроме того, можно использовать приложение "Резерв+".

Также в электронном кабинете "Резерв+" появился Qr-код. Он стал аналогом бумажных военно-учетных документов.

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