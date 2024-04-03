Студенти, спортсмени, волонтери. Хто може виїжджати за кордон під час війни і що для цього потрібно

Через широкомасштабне вторгнення РФ виїзд з України заборонений для військовозобов'язаних, проте деякі категорії громадян можуть перетинати кордон на законних підставах. До того ж правила змінюються – обмеження послабили для студентів за певних умов.

При підготовці використовувалися: дані порталу Державної прикордонної служби, Постанова Кабміну від 27 січня 1995 року № 57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України" зі змінами, роз'яснення Міністерства освіти і науки.

Докладніше про порядок виїзду чоловіків за кордон під час війни – в матеріалі РБК-Україна .

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Обмеження для чоловіків під час воєнного стану

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україні було запроваджено воєнний стан. Цей особливий правовий режим передбачає обмеження виїзду за межі країни військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років.

При цьому відповідно до законодавства, виїхати з України під час дії воєнного стану можуть деякі категорії громадян за наявності відповідних підстав (стан здоров'я, зняття з військового обліку, сімейні підстави тощо) та документів.

Поїздки за кордон також було дозволено представникам низки професій, а 2 квітня 2024 Кабмін послабив обмеження для студентів.

Правила для студентів пом'якшили

Після запровадження воєнного стану студенти закладів вищої, професійної освіти, асистенти, аспіранти, докторанти потрапили до переліку осіб, яким заборонено виїзд із країни. Однак вони отримали відстрочку від мобілізації на військову службу.

Якийсь час на навчання могли виїжджати українці-студенти іноземних вишів, але після виявлення фактів підробки документів і цій категорії було заборонено виїзд за межі України.

Однак 2 квітня Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою виїзд за кордон дозволили студентам, які стали учасниками програми академічної мобільності.

Як пояснили в Міносвіти, відповідне рішення посприяє інтеграції України в європейський простір вищої освіти, дасть змогу студентам здобувати нові знання і досвід за програмами академічної мобільності.

Зазначимо, академічна мобільність передбачає переміщення студентів або викладачів вищих навчальних закладів на певний період часу в інший освітній або науковий заклад в межах або за межами своєї країни з метою навчання або викладання.

Фото: студенти зможуть виїжджати за кордон за програмою академічної мобільності (Getty Images)

Виїхати зможуть студенти за таких умов:

вік від 18 до 22 років;

не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

навчаються на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності;

здобувають освітній ступінь бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування );

); стали учасниками академічної мобільності строком на 1 семестр.

Для перетину кордону потрібно мати наступні документи:

е-квиток студента;

направлення від закладу освіти;

засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

військово-довідковий документ від ТЦК.

Представники яких професій можуть перетинати кордон

У постанові уряду щодо правил перетинання кордону України під час воєнного стану наведено перелік представників низки професій, які можуть виїжджати з країни за наявності відповідних документів.

Члени екіпажів кораблів

Якщо вони здійснюють рейси з/до морських портів України, прямують до роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання.

Для перетину державного кордону потрібно надати посвідчення особи моряка, суднову роль (список осіб суднового екіпажу), підтвердження від Адміністрації судноплавства про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів.

Залізничники

Підставою для дозволу є лист від підприємств залізничного транспорту, в якому міститься обґрунтування та наявні підтвердження обсягів перевезень вантажів залізничним транспортом в період воєнного стану. Термін перебування закордоном обмежено 6 місяцями.

Авіаційний персонал

Може отримати дозвіл для виїзду за кордон у відрядження чи на навчання. Необхідно мати копію укладеного трудового договору або укладений договір на проходження тренажерної підготовки; підтвердження Державіаслужби, що особа належить до авіаційного персоналу та має відповідне посвідчення; наказ суб’єкта авіаційної діяльності про відрядження особи за кордон.

Водії транспортних засобів

Які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів. Інформація про водія має бути наявна в інформаційній системі Укртрансбезпеки.

Перетинати державний кордон можна лише на транспортному засобі, повна маса якого становить від 3,5 т. Водії можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 45 календарних днів.

Фото: водіям дозволено перетинати кордон за наявності міжнародної ліцензії (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Водії-волонтери

Як здійснюють перевезення вантажів для ЗСУ, медичних вантажів чи гуманітарної допомоги.

Рішення про виїзд приймається Мінінфраструктури або обласними військовими адміністраціями за наявності обґрунтування щодо обсягів вантажів у листах від військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

Інформація про особу, що здійснюватиме перевезення має бути наявна у системі Укртрансбезпеки "Шлях". Термін перебування за кордоном водіїв-волонтерів – до 30 діб.

Діячі культури

Для благодійного збору коштів та представлення країни на міжнародній арені за наявності відповідного рішення від Міністерства культури.

Спортсмени та тренери

Для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Підтвердним документом для перетину кордону є рішення Мінмолодьспорту щодо включення до складу учасників спортивного заходу.

Кому ще дозволено виїжджати з України

Крім вищезазначених категорій під час воєнного стану перетинати кордон на законних підставах можуть:

Чоловіки від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;

Особи виключені з військового обліку за станом здоров'я;

Особи з інвалідністю І-III групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати;

Батьки-одинаки, які виховують дитину або дітей у віці до 18 років;

Батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

Батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи II групи;

Родичі, які супроводжують дітей з інвалідністю при виїзді за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

Особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та супроводжують її при виїзді за межі України;

Особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи II групи й супроводжують одного з таких батьків для виїзду за межі України;

Особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю І чи II групи й супроводжують таких осіб за межі України;

Опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;

Непридатні до військової служби за станом здоров’я на термін до 6 місяців – за висновком ВЛК;

Військові у відпустку – за наявності дозволу військової частини;

Військові, які проходять військову підготовку за кордоном;

Працівники дипломатичної служби, які направляються у службове або довготермінове відрядження, і члени їх сімей, які перебуватимуть разом з ними за місцем їх довготермінового відрядження.

Фото: виїзд з України під час воєнного стану дозволений для низки категорій (Getty Images)

Нові закони. До чого готуватися військовозобов'язаним

В Україні змінюються правила мобілізації та військової служби. Президент Володимир Зеленський вже підписав закони про зменшення віку мобілізації з 27 до 25 років та запровадження електронного кабінету військовозобов'язаного, завдяки чому громадяни зможуть фізично не відвідувати ТЦК, а матимуть можливість оновити свої дані з будь-якої локації.

До того ж Верховна рада завершує опрацювання нового законопроєкту про мобілізацію. Голосування у другому читанні може відбутися вже у середині квітня.

У законопроєкті пропонуються суттєві зміни мобілізаційних правил. Зокрема, щодо надання "броні" від призову, відстрочки від мобілізації, порядку вручення повісток, обмежень для ухилянтів керувати транспортними засобами тощо.

Також депутати розглядали можливість надсилання повісток онлайн. Проте наразі відомо, що профільний комітет Ради відмовився від обов'язкової реєстрації електронного кабінету та повісток у ньому. Використання такого кабінету має стати правом українців, а не обов'язком.

При цьому в процесі роботи над законопроєктом із нього вилучили норму щодо обмеження права виїзду за кордон ухилянтів, оскільки ця заборона вже регулюється чинним законодавством.