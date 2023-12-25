Студенти приєдналися до протестів проти фальсифікації виборів у Сербії

Група сербських студентів зібралася сьогодні перед будівлею міністерства державного управління та місцевого самоврядування у Белграді, вимагаючи доступу до списків виборців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Вільна Європа ".

Студенти заявили, що хочуть відкрити список виборців, щоб перевірити його після того, як місцеві та європейські організації, які спостерігали за виборами в Сербії 17 грудня, висловили сумніви щодо їх правильності.

Опівдні студенти почали блокувати будівлю міністерства державного управління, а пізніше оголосять інше місце, де протестуватимуть.

Раніше вони оголосили, що блокада триватиме шість годин і що до протестів у Белграді приєднаються студенти Університету Нові-Саду.

Протести у Сербії

Опозиція протестує після виборів 17 грудня, стверджуючи, що їх вкрали правляча Сербська прогресивна партія, серед іншого, шляхом фіктивної реєстрації своїх виборців із Сербії та за кордоном за адресами в Белграді.

Спостерігачі ОБСЄ підтвердили порушення на виборах у Сербії. Зокрема, було зафіксовано підкуп виборців та упередженість ЗМІ.

Президент Сербії Александар Вучич назвали протестувальників "хуліганами" та "пихатими революціонерами", а також скликав термінове засідання Ради національної безпеки.

Майже 40 демонстрантів було заарештовано під час акції протесту опозиційної коаліції "Сербія проти насильства" 24 грудня у Белграді після того, як група людей у масках спробувала проникнути до будівлі Белградської асамблеї.

Тоді були вибиті вікна і вхідні двері, а поліція, що знаходилася всередині будівлі, застосувала сльозогінний газ і перцевий балончик. У поліції повідомили, що внаслідок інцидентів постраждали семеро поліцейських.