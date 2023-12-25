ua en ru
Пн, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Студенты присоединились к протестам простив фальсификации выборов в Сербии

Сербия, Понедельник 25 декабря 2023 14:29
UA EN RU
Автор: Александр Белоус

Группа сербских студентов собралась сегодня перед зданием министерства государственного управления и местного самоуправления в Белграде, требуя доступа к спискам избирателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободная Европа".

Студенты заявили, что хотят открыть список избирателей, чтобы проверить его, после того как местные и европейские организации, наблюдавшие за выборами в Сербии 17 декабря, выразили сомнения в их правильности.

В полдень студенты начали блокировать здание министерства государственного управления, а позже объявят другое место, где они будут протестовать.

Ранее они объявили, что блокада продлится шесть часов и что к протестам в Белграде присоединятся и студенты Университета Нови-Сада.

Протесты в Сербии

Оппозиция протестует после выборов 17 декабря, утверждая, что они были украдены правящей Сербской прогрессивной партией, среди прочего, путем фиктивной регистрации своих избирателей из Сербии и за рубежом по адресам в Белграде.

Наблюдатели ОБСЕ подтвердили нарушения на выборах в Сербии. В частности, были зафиксированы подкуп избирателей и предвзятость СМИ.

Президент Сербии Александар Вучич назвали протестующих "хулиганами" и "тщеславными революционерами", а также созвал срочное заседание Совета национальной безопасности.

Почти 40 демонстрантов были арестованы во время акции протеста оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" 24 декабря в Белграде после того, как группа людей в масках попыталась проникнуть в здание Белградской ассамблеи.

Тогда были выбиты окна и входные двери, а находившаяся внутри здания полиция применила слезоточивый газ и перцовый баллончик. В полиции сообщили, что в результате инцидентов пострадали семь полицейских.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сербия
NEWS
Россияне все чаще отказываются участвовать в штурмах, группами сдаются в плен, - ВСУ
Россияне все чаще отказываются участвовать в штурмах, группами сдаются в плен, - ВСУ
DAILY
Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ