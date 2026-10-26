"Студенти" обійшли Вучича: у Сербії підрахували майже всі голоси на парламентських виборах

Після підрахунку 98,71% бюлетенів "Студентський список" набрав 52,64% голосів. Список "Об'єднана Сербія", сформований навколо Сербської прогресивної партії Александара Вучича, отримав 39,22%.

Блок Соціалістичної партії Сербії набрав 2,17% голосів. Решта політичних сил отримала менш ніж 1%.

За даними виборчої комісії, "Студентський список" переміг у 22 містах, зокрема в Белграді. "Об’єднана Сербія" лідирувала у Вранє та Лесковаці, а також у Косові й серед виборців у в'язницях.

Найбільшу підтримку "Студентський список" отримав у Нові-Саді - 63,2% голосів. SNS там набрала 31,59%. У Панчеві студентський список отримав 58,8%, у Зренянині - 55,53%, а у Вршаці - 55,5%.

Найменша різниця між двома партіями була в Кікінді. Там за "Студентський список" проголосували 46,55% виборців, а за SNS - 46,11%. Розрив становив лише 0,44 відсоткового пункту.

Найбільшу підтримку список «Студентів» отримав у Нові-Саді, де набрав 63,2 % голосів, тоді як СНС отримала 31,59 %. Далі йшли Панчево з 58,8 %, Зренянін з 55,53 % та Вршац з 55,5 % голосів.

Скільки місць у парламенті можуть отримати переможці

Як повідомляє суспільний мовник Сербії RTS, за поточними оцінками, "Студентський список" може отримати 141 місце в парламенті. Цього достатньо для самостійної більшості.

Після завершення виборчих процедур переможцям належить сформувати парламент, обрати його керівництво та створити новий уряд.

Як відреагував Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав Сербію з перемогою "Студентського списку". У дописі в соцмережі X він назвав результат новою сторінкою в історії країни та її народу.

Зеленський побажав Сербії успіхів, розвитку та добрих відносин із європейською спільнотою.

"Ми в Україні дякуємо Сербії за повагу до нашого народу та держави, до нашої незалежності. І ми завжди радіємо нашим спільним досягненням - усьому, що зміцнює наші суспільства та відкриває нові можливості для людей", - підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна готова й надалі розширювати співпрацю із Сербією.