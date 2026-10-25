"Ми програли": Вучич визнав, що "Студентський список" отримає більшість у парламенті

На парламентських виборах у Сербії 25 жовтня, за попередніми даними, перемагає опозиційний "Студентський список", що виник на хвилі масових антиурядових протестів. Він може отримати від 135 до 140 із 250 мандатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера списку "Об'єднана Сербія" Александара Вучича, яку наводить сербський телеканал N1 .

"Результатів у нас немає, багато хто буде здивований, а ви зрозумієте, скільки дехто брехав. Але на основі стратифікованої вибірки зрозуміло, що ми ці вибори програли", - заявив Вучич, який донедавна обіймав посаду президента Сербії.

Для більшості в парламенті потрібно 126 мандатів, тож "Студентський список" зможе сформувати уряд самостійно. У штабі переможців уже святкують, а їхні прихильники збираються в центрі Белграда.

Вучич наголосив, що його список переміг серед сербів у регіоні: у Республіці Сербській, Чорногорії, Північній Македонії і на Косові.

Вучич привітав переможців, але назвав їх "виконавцями брудних робіт", які, за його словами, діяли за чужим задумом, щоб повалити суверенну країну.

"На якийсь момент вам це вдалося. Надовго? Побачимо", - сказав він.

Він також іронічно привітав відому сербську правозахисницю Наташу Кандич, заявивши, що "перемогла її політика" за величезної підтримки з-за кордону.

Найгучнішим стало попередження Вучича щодо зовнішньої політики.

"До березня чи квітня у вас запровадять санкції проти Російської Федерації. Вони зроблять усе те, про що не хотіли вам казати", - заявив він.

Вучич запевнив, що як колишній президент поводитиметься відповідально, бо не хоче заворушень і сутичок. Водночас пообіцяв продовжити боротьбу: "Ніхто нікуди не тікатиме".