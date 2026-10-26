"Студенты" обошли Вучича: в Сербии подсчитали почти все голоса на парламентских выборах

После подсчета 98,71% бюллетеней "Студенческий список" набрал 52,64% голосов. Список "Объединенной Сербии", сформированный вокруг Сербской прогрессивной партии Александара Вучича, получил 39,22%.

Блок Социалистической партии Сербии набрал 2,17% голосов. Остальные политические силы получили менее 1%.

По данным избирательной комиссии, "Студенческий список" победил в 22 городах, в том числе в Белграде. "Объединенная Сербия" лидировала в Уране и Лесковаке, а также в Косово и среди избирателей в тюрьмах.

Наибольшую поддержку "Студенческий список" получил в Нови-Саде – 63,2% голосов. SNS там набрало 31,59%. В Панчеве студенческий список получил 58,8%, в Зренянине – 55,53%, а во Вршаке – 55,5%.

Наименьшая разница между двумя партиями была у Кикинди. Там за "Студенческий список" проголосовали 46,55% избирателей, а за SNS – 46,11%. Разрыв составил всего 0,44 процентного пункта.

Наибольшую поддержку список «Студентов» получил в Нови-Саде, где набрал 63,2% голосов, в то время как СНС получила 31,59%. Далее следовали Панчево с 58,8%, Зренянин с 55,53% и Вршац с 55,5% голосов.

Сколько мест в парламенте могут получить победители

Как сообщает общественный вещатель Сербии RTS , по текущим оценкам, "Студенческий список" может получить 141 место в парламенте. Этого достаточно для самостоятельного большинства.

После завершения избирательных процедур победителям предстоит сформировать парламент, избрать его руководство и создать новое правительство.

Как отреагировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Сербию с победой "Студенческого списка". В сообщении в соцсети X он назвал результат новой страницей в истории страны и ее народа.

Зеленский пожелал Сербии успехов, развития и хороших отношений с европейским сообществом.

"Мы в Украине благодарим Сербию за уважение к нашему народу и государству, к нашей независимости. И мы всегда радуемся нашим общим достижениям - всему, что укрепляет наши общества и открывает новые возможности для людей", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова и дальше расширять сотрудничество с Сербией.