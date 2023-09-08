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Студентам в Україні хочуть запропонувати вчитися безкоштовно в обмін на згоду на службу

Україна, П'ятниця 08 вересня 2023 12:37
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Студентам в Україні хочуть запропонувати вчитися безкоштовно в обмін на згоду на службу Фото: у Раді запропонували новий закон про мобілізацію студентів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований проект змін до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" з метою стимулювання студентів до добровільної мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект 9672-1, який подав Георгій Мазурашу (фракція "Слуга народу").

Проектом пропонується, що здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти

  • "можуть за власним бажанням дати згоду на призов на військову службу під час мобілізації, у такому разі держава забезпечує їм здобуття відповідної освіти без жодних виплат з боку цих громадян".

Обґрунтування проекту

Проект не містить обов'язкового фінансово-економічного обґрунтування витрат з бюджету та джерел надходжень відповідних коштів.

Однак, як зазначив народний депутат, нам необхідно стимулювати додатково громадян ставати на захист Вітчизни. "Запропоновані зміни, зокрема, можуть сприяти тому, що громадяни, які навчаються на платній основі, можуть за власним бажанням давати згоду на призов на військову службу під час мобілізації і отримати за це додатковий бонус від держави у вигляді забезпечення безоплатності здобуття відповідної освіти", - написав він у пояснювальній записці.

Варто відзначити, що народний депутат Георгій Мазурашу реєструє надзвичайно багато різноманітних законопроектів, що не заборонено законом. Але вони майже ніколи не знаходять підтримки його колег по парламенту і фракції "Слуга народу" та залишаються проектами.

Мобілізація студентів

Раніше представник президента в Раді Федір Веніславський подав законопроект, який передбачає скасування відстрочки від мобілізації для студенів-чоловіків з 30-річного віку. Це стосується і тих, хто не підвищує рівень, а лише отримує ще одну освіту.

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