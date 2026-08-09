Студентам можуть скасувати пенсію по втраті годувальника: які є 4 причини

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника для студентів не припиняється лише через офіційне працевлаштування. Водночас є випадки, коли виплати можуть бути скасовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.
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У Пенсійному фонді наголошують, що для студентів головними є не робота чи розмір зарплати, а вік і форма навчання.
Пенсію виплачують дітям, які навчаються на денній формі, до завершення навчання, але не довше, ніж до 23 років.
Тобто офіційне працевлаштування саме по собі не позбавляє студента права на виплати. Він може одночасно працювати й отримувати пенсію, якщо зберігає право на неї за законом.
Пенсійний фонд назвав чотири випадки, коли пенсію по втраті годувальника припиняють:
Окремо у ПФУ пояснили ситуацію зі студентами, які щойно закінчили перший курс і перебувають на канікулах.
Якщо студент не втрачає свого статусу, виплата пенсії продовжується. Навчальний рік триває 12 місяців і охоплює також канікулярний період.
Під час воєнного стану студентам денної форми більше не треба щороку носити довідку з навчального закладу для продовження виплат.
Пенсійний фонд отримує потрібні відомості про навчання напряму з державних реєстрів.
Раніше в Україні запрацював механізм так званої меценатської пенсії - можливість перерахувати гроші напряму конкретному пенсіонеру через портал Пенсійного фонду.
До пенсіонера доходить лише 70 відсотків суми, решта залишається у фонді, а такі перекази не оподатковуються і не впливають на субсидію.
Тим часом окремі категорії пенсіонерів - ветерани війни, олімпійські чемпіони, космонавти та особи з державними нагородами - можуть отримувати спеціальну надбавку до пенсії за особливі заслуги перед Україною.
У 2026 році вона становить від 596,85 до 908,25 гривні щомісяця залежно від категорії.