Студентам могут отменить пенсию по потере кормильца: есть 4 причины

Пенсия в связи с потерей кормильца для студентов не прекращается только из-за официального трудоустройства. В то же время есть случаи, когда выплаты могут быть отменены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.
Главное:
В Пенсионном фонде отмечают, что для студентов главными являются не работа или размер зарплаты, а возраст и форма обучения.
Пенсию выплачивают детям, которые учатся на дневной форме, до окончания обучения, но не дольше, чем до 23 лет.
То есть официальное трудоустройство само по себе не лишает студента права на выплаты. Он может одновременно работать и получать пенсию, если сохраняет право на нее по закону.
Пенсионный фонд назвал четыре случая, когда пенсию по потере кормильца прекращают:
Отдельно в ПФУ объяснили ситуацию со студентами, только что закончившими первый курс и находящимися на каникулах.
Если студент не теряет свой статус, выплата пенсии продолжается. Учебный год длится 12 месяцев и охватывает также каникулярный период.
Во время военного положения студентам дневной формы больше не нужно ежегодно носить справку из учебного заведения для продления выплат.
Пенсионный фонд получает необходимые сведения об обучении напрямую из государственных реестров.
Ранее в Украине заработал механизм так называемой меценатской пенсии - возможность перечислить деньги напрямую конкретному пенсионеру через портал Пенсионного фонда.
До пенсионера доходит только 70 процентов суммы, остальные остаются в фонде, а такие переводы не облагаются налогом и не влияют на субсидию.
Между тем, отдельные категории пенсионеров - ветераны войны, олимпийские чемпионы, космонавты и лица с государственными наградами - могут получать специальную надбавку к пенсии за особые заслуги перед Украиной.
В 2026 году она составляет от 596,85 до 908,25 гривны ежемесячно в зависимости от категории.