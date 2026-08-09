Студентам могут отменить пенсию по потере кормильца: есть 4 причины

Главное: Работа: официальное трудоустройство студента не является основанием для прекращения пенсии.

официальное трудоустройство студента не является основанием для прекращения пенсии. Отмена: выплаты останавливают при отчислении, переводе на заочную или вечернюю форму, окончание обучения или достижении 23 лет.

выплаты останавливают при отчислении, переводе на заочную или вечернюю форму, окончание обучения или достижении 23 лет. Каникулы: пенсия продолжается, если студент не лишился своего статуса.

пенсия продолжается, если студент не лишился своего статуса. Справка: во время военного положения ежегодно подавать ее не нужно.

Что решает право на пенсию: возраст и форма обучения

В Пенсионном фонде отмечают, что для студентов главными являются не работа или размер зарплаты, а возраст и форма обучения.

Пенсию выплачивают детям, которые учатся на дневной форме, до окончания обучения, но не дольше, чем до 23 лет.

То есть официальное трудоустройство само по себе не лишает студента права на выплаты. Он может одновременно работать и получать пенсию, если сохраняет право на нее по закону.

Когда выплаты могут быть отменены

Пенсионный фонд назвал четыре случая, когда пенсию по потере кормильца прекращают:

студента отчислили из учебного заведения;

его перевели с дневной на заочную или вечернюю форму обучения;

обучение закончилось;

студент достиг 23 лет (кроме случаев для детей-сирот, предусмотренных законом).

Влияют ли летние каникулы после первого курса

Отдельно в ПФУ объяснили ситуацию со студентами, только что закончившими первый курс и находящимися на каникулах.

Если студент не теряет свой статус, выплата пенсии продолжается. Учебный год длится 12 месяцев и охватывает также каникулярный период.

Справка для военного времени не требуется каждый год

Во время военного положения студентам дневной формы больше не нужно ежегодно носить справку из учебного заведения для продления выплат.

Пенсионный фонд получает необходимые сведения об обучении напрямую из государственных реестров.

Ранее в Украине заработал механизм так называемой меценатской пенсии - возможность перечислить деньги напрямую конкретному пенсионеру через портал Пенсионного фонда.