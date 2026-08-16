Студент копав каналізацію, а знайшов скарб на мільйони євро

18-річний бельгійський студент під час прокладання каналізації на місці колишньої пивоварні натрапив на незвичайну знахідку. Спочатку він подумав, що викопав звичайні монети номіналом в один євро, однак серед них виявився золотий злиток і не один.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Спочатку знахідка не здалася студенту чимось незвичайним. За його словами, він подумав, що це монети номіналом в один євро.

"Спочатку я подумав, що це монети в 1 євро. Тож ми почали їх викопувати. Потім ми побачили золотий злиток", - розповів хлопець.

Зрештою з'ясувалося, що знайдене золото може коштувати близько 9 млн євро.

Де був захований скарб

Знахідку виявили на території колишньої пивоварні, приблизно за 30 км на північний захід від Брюсселя. Скарб складався із золотих монет та пронумерованих злитків. Їх знайшли в сумці, замурованій у стіні підвалу під великою віллою.

Будинок наприкінці XIX століття звели для власника пивоварні ще у 1899 році. Нині територію реконструює організація соціального забезпечення і тут планують збудувати офіси та житло.

Золото передали поліції

Золоті монети, які знайшов бельгійський студент копаючи каналізацію (Facebook / Місцева поліція Дендермонде)

Студент та його колеги одразу повідомили про знахідку поліцію та представників організації, яка проводить реконструкцію. Скарб уже перевезли до безпечного місця в Брюсселі. Тепер влада має провести офіційне розслідування та встановити його законного власника.

У прокуратурі Східної Фландрії зазначили, що спочатку необхідно перевірити походження золота - зокрема, чи не було воно викрадене або отримане внаслідок злочинної діяльності.

Крім того, претендувати на скарб можуть кілька сторін: будівельні підрядники, благодійна організація та можливі нащадки родини власників пивоварні.

Бельгійське законодавство передбачає щонайменше п'ятирічний період очікування, протягом якого потенційні власники можуть заявити свої права на знахідку.

Чи отримає студент винагороду

Сам студент визнав, що він та його колеги одразу зрозуміли: таку знахідку потрібно передати владі.

"Якби це було кілька монет, можливо, ні", - сказав він.

Водночас хлопець сподівається, що в майбутньому той, хто знайшов скарб, все ж отримає певну винагороду.