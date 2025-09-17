Туристи пішлі у гірський похід і знайшли унікальний скарб: що було у контейнерах

На північному сході Чехії двоє туристів натрапили на унікальний скарб. Майже 600 золотих монет і антикварні прикраси вагою близько понад 10 кілограмів були заховані в кам'яній стіні понад сто років тому. Знахідка вже викликала інтерес археологів і може дати нові знання про повоєнну історію Центральної Європи.

Що відомо про цю знахідку туристів і чи зможуть вони отримати винагороду, розповідає РБК-Україна з посиланням на Earth.

Були у поході, а знайшли скарб

Знахідку туристи зробили під час зимового походу на схилі пагорба Звічина. Вони виявили два металеві контейнери, вмуровані в стіну на відстані метра один від одного. Всередині були:

золоті монети, загорнуті в чорну тканину

браслети

табакерки

сітчастий гаманець

пудрениця

Вміст був упорядкований, що свідчить про поспішне, але ретельне приховування.

Що відомо про монети

За даними експертів, колекція охоплює період з 1808 по 1915 роки. Більшість монет - французькі, також є випуски Австро-Угорщини, Бельгії та Османської імперії.

А от німецьких і чехословацьких монет в контейнерах не було, що виглядає нетипово для регіону. Частина монет має югославські контрамарки 1920-1930-х років, тож скарб заховали вже після 1921 року.

Частина монет була в обігу на Балканах після Першої світової війни, і це не дивно, бо вони зроблені з дорогоцінних металів тих років.

За словами нумізмата Войтеха Брадле, така композиція виділяє знахідку серед усіх подібних у Чехії.

Туристи в Чехії випадково знайшли скарб з золотом (скриншот, Музей Східної Богемії)

Що кажуть про знахідку історики

Вміст двох контейнерів вказує, що схованку зробили у періоди нестабільності в Центральній Європі після Першої світової війни.

Набір предметів може вказувати на економічні труднощі, спробу зберегти капітал або спробу власника захистити свої цінні речі під час політичних потрясінь.

Що буде далі зі знайденим скарбом

Скарб зараз перебуває в Музеї Східної Богемії в Градці Кралове, де його досліджує команда на чолі з куратором Мірославом Новаком.

Для досліджень використовують рентгенівську флуоресцентну спектроскопію для визначення складу металів. Монети важать близько 3,75 кг золота.

Усі прикраси зберігають за окремими протоколами, щоб уникнути пошкодження. Хімічні аналізи експертам допоможуть з'ясувати походження предметів і навіть можливі маршрути їх переміщення.

Чи отримають туристи винагороду

У Чехії існує закон про культурну спадщину і туристи мають право отримати свою винагороду. Вони діяли згідно з всіма правилами - повідомили одразу владу про знахідку та передали контейнери у музей.

Винагорода може сягати ринкової вартості для золотих прикрас або 10% від культурно-історичної оцінки предметів.