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Студент рыл канализацию, а нашел клад на миллионы евро

04:33 16.08.2026 Вс
2 мин
Получит ли студент награду за найденный клад?
aimg Филипп Бойко
Студент рыл канализацию, а нашел клад на миллионы евро Фото: оформление найденного клада полицией (Facebook / Местная полиция Дендермонда)
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18-летний бельгийский студент во время прокладки канализации на месте бывшей пивоварни наткнулся на необычную находку. Сначала он подумал, что вырыл обычные монеты номиналом в один евро, однако среди них оказался золотой слиток и не один.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сначала находка не показалась студенту чем-нибудь необычным. По его словам, он подумал, что это монеты достоинством в один евро.

"Сначала я подумал, что это монеты в 1 евро. Так что мы начали их выкапывать. Потом мы увидели золотой слиток", - рассказал парень.

Наконец выяснилось, что найденное золото может стоить около 9 млн евро.

Где было спрятано сокровище

Находку обнаружили на территории бывшей пивоварни, примерно в 30 км северо-западнее Брюсселя. Сокровище состояло из золотых монет и пронумерованных слитков. Их обнаружили в сумке, замурованной в стене подвала под большой виллой.

Дом в конце XIX века построили для владельца пивоварни еще в 1899 году. В настоящее время территорию реконструирует организация социального обеспечения и здесь планируется построить офисы и жилье.

Золото передали полиции

Студент рыл канализацию, а нашел клад на миллионы евроЗолотые монеты, которые нашел бельгийский студент, копая канализацию (Facebook / Местная полиция Дендермонде)

Студент и его коллеги сразу сообщили о находке полиции и представителях организации, которая проводит реконструкцию. Клад уже перевезли в безопасное место в Брюсселе. Теперь власти должны провести официальное расследование и установить его законного владельца.

В прокуратуре Восточной Фландрии отметили, что сначала необходимо проверить происхождение золота - в частности, не было ли оно похищено или получено в результате преступной деятельности.

Кроме того, претендовать на клад могут несколько сторон: строительные подрядчики, благотворительная организация и возможные потомки семьи владельцев пивоварни.

Бельгийское законодательство предусматривает не менее пятилетний период ожидания, в течение которого потенциальные владельцы могут заявить свои права на находку.

Получит ли студент вознаграждение

Сам студент признал, что он и его коллеги сразу поняли, что такую находку нужно передать властям.

"Если бы это было несколько монет, возможно нет", - сказал он.

В то же время парень надеется, что в будущем нашедший клад все же получит определенное вознаграждение.

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