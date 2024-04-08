Стубб про військову допомогу Україні: ми повинні знайти безліч потоків, які впадають у річку

Захід має знайти безліч потоків для допомоги Україні і вони можуть бути двосторонніми.
Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Фінляндія - досить маленька країна, але за ВВП на душу населення ми посідаємо шосте місце серед найбільших донорів. Ми надали (Україні, - ред.) 2 млрд євро як військову допомогу і 700 млн як гуманітарну допомогу на розвиток. Я вирушив до Києва з пакетом військових товарів на 188 мільйонів євро, включно із засобами ППО і важкою артилерією", - заявив він.
Стубб підкреслив, що це практичні речі, які потрібні українцям.
"Отже, що нам потрібно зробити, так це знайти безліч різних потоків, які впадають у річку. І ці потоки можуть бути двосторонніми. Вони можуть виходити від Європейського союзу, як це відбувається зараз. Вони можуть виходити навіть від НАТО, і, звісно, вони мають виходити від Сполучених Штатів", - наголосив він.
Президент Фінляндії закликав Конгрес США схвалити допомогу Україні.
"Я закликаю американський Конгрес виділити 60 млрд доларів США. Це вкрай необхідно. По суті, ми граємо з життями українців, і я не думаю, що наша внутрішня політика має бути пов'язана з життями українців. Їм потрібна допомога, і вона потрібна їм зараз", - підкреслив він.
Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні. Тому постачання зброї Україні від США практично припинено.
Сенат США вже ухвалив законопроєкт, що передбачає близько 60 млрд доларів на допомогу Україні на безоплатній основі. Щоб документ набув чинності, необхідна підтримка Палати представників.
Спікер Палати Майк Джонсон усе ще відмовляється виносити подібну ініціативу на голосування. Він не раз заявляв, що хоче розглядати допомогу Україні в прив'язці до грошей на захист американського кордону від мігрантів.
При цьому видання Politico написало про те, що республіканці Конгресу все більше підтримують ідею надання Україні частини допомоги у кредит.
За словами Зеленського, Україна готова на будь-який варіант, який розблокує фінансування допомоги від США.
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