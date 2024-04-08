Стубб о военной помощи Украине: мы должны найти множество потоков, которые впадают в реку

Запад должен найти множество потоков для помощи Украине и они могут быть двусторонними.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Финляндия - довольно маленькая страна, но по ВВП на душу населения мы занимаем шестое место среди крупнейших доноров. Мы предоставили (Украине, - ред.) 2 млрд евро в качестве военной помощи и 700 млн в качестве гуманитарной помощи на развитие. Я отправился в Киев с пакетом военных товаров на 188 миллионов евро, включая средства ПВО и тяжелую артиллерию", - заявил он.
Стубб подчеркнул, что это практические вещи, которые нужны украинцам.
"Итак, что нам нужно сделать, так это найти множество различных потоков, которые впадают в реку. И эти потоки могут быть двусторонними. Они могут исходить от Европейского союза, как это происходит сейчас. Они могут исходить даже от НАТО, и, конечно, они должны исходить от Соединенных Штатов", - подчеркнул он.
Президент Финляндии призвал Конгресс США одобрить помощь Украине.
"Я призываю американский Конгресс выделить 60 млрд долларов США. Это крайне необходимо. По сути, мы играем с жизнями украинцев, и я не думаю, что наша внутренняя политика должна быть связана с жизнями украинцев. Им нужна помощь, и она нужна им сейчас", - подчеркнул он.
Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине. Поэтому поставки оружия Украине от США практически приостановлены.
Сенат США уже принял законопроект, предусматривающий около 60 млрд долларов в помощь Украине на безвозмездной основе. Чтобы документ вступил в силу, необходима поддержка Палаты представителей.
Спикер Палаты Майк Джонсон все еще отказывается выносить подобную инициативу на голосование. Он не раз заявлял, что хочет рассматривать помощь Украине в привязке к деньгам на защиту американской границы от мигрантов.
При этом издание Politico написало о том, что республиканцы Конгресса все больше поддерживают идею предоставления Украине части помощи в кредит.
По словам Зеленского, Украина готова на любой вариант, который разблокирует финансирование помощи от США.
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