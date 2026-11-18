Фінляндія не збирається відмовлятися від членства в НАТО, попри вимоги та ультиматуми Росії.
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ilta-Sanomat.
Стубба попросили відреагувати на матеріал Bild, у якому йшлося про те, що під час мирних переговорів щодо України Росія нібито зажадала виходу Фінляндії з НАТО.
Фінський президент відкинув таку вимогу та наголосив, що вона не має серйозних підстав.
"Це не серйозне твердження. Можу сказати прямо: Фінляндія вступила до НАТО у 2023 році й залишатиметься членом НАТО доти, доки існуватиме ця організація", - заявив Стубб.
Як пояснив лідер Фінляндії, жодних передумов для виходу країни з Альянсу немає. Такого рішення не прагнуть ані в Гельсінкі, ані в самому НАТО.
"Фінляндія цього не хоче, і НАТО цього не хоче. Ми є гарантією безпеки для НАТО, а НАТО - гарантією безпеки для нас. На мій погляд, це твердження не слід сприймати серйозно в жодному вигляді, і я не чув його від жодного росіянина", - зазначив президент.
Раніше The New York Times повідомляло, що під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України Москва знову зажадала від Альянсу відвести війська до позицій, які НАТО займав у 1997 році.
Своєю чергою, голова розвідувального комітету Сенату США, республіканець Том Коттон заявив, що подальші переговори з Росією про припинення війни не мають сенсу. На його думку, вимоги Кремля щодо відведення військ НАТО свідчать про те, що Володимир Путін не має наміру домовлятися про мир.
До речі, раніше Стубб анонсував, що мирні переговори щодо України вийдуть на новий рівень.
А РБК-Україна розповідало, що лідери Фінляндії та Норвегії місяцями таємно обговорювали ідею дзвінка російському диктатору Володимиру Путіну.